Фильм «Припутни» получил награду на международном кинофестивале в Болгарии

International Festival of Red Cross and Health Films («Международный кинофестиваль о гуманитарных проблемах человечества») является одним из старейших и авторитетных фестивалей в мире. Впервые он был проведен в 1965 году. Его цель – интеграция шедевров мирового кино в культурную жизнь Болгарии и Европы, а также привлечение внимания молодежи к ценностям гуманизма.

Напомним, фильм «Припутни» вышел в прокат в конце сентября.