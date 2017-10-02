ТЕЛЕКРИТИКА

Фильм «Припутни» получил награду на международном кинофестивале в Болгарии

Культура

Фильм «Припутни» Аркадия Непиталюка получил высшую награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» в категории «Полнометражный фильм» международного фестиваля International Festival of Red Cross and Health Films в Болгарии, сообщает пресс-служба Star Media, которая занималась производством комедии.

Культура

Зачем смотреть фильм «Припутни»

International Festival of Red Cross and Health Films («Международный кинофестиваль о гуманитарных проблемах человечества») является одним из старейших и авторитетных фестивалей в мире. Впервые он был проведен в 1965 году. Его цель – интеграция шедевров мирового кино в культурную жизнь Болгарии и Европы, а также привлечение внимания молодежи к ценностям гуманизма.

Напомним, фильм «Припутни» вышел в прокат в конце сентября.

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