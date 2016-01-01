Фильм «Припутни», финансируемый Госкино и Star Media, выйдет в прокат 28 сентября

Премьера фильма «Припутни» режиссера Аркадия Непиталюка запланирована на 28 сентября следующего года, сообщаетсяна сайте кинодистрибьюторской компании UFD.

Авторы ленты называют ее "житейской комедией под Вопли Видоплясова".

По сюжету, на одной из автобусных остановок Нежина провинциальный таксист Юра случайно наталкивается на молодую девушку Свету и ее маму. Они уговаривают его на поездку в Припутни - забытое Богом и людьми село.Через невероятное стечение обстоятельств Юра вынужден остаться в деревне - теперь вообще неизвестно, когда он попадет домой и какие еще неожиданности приготовила для него судьба.

В главных ролях в «Припутнях» снимаются актеры Дмитрий Хомяк, Нина Набока, Елена Узлюк и Юлия Врублевская.

Напомним, в августе Госкино и компания Star Media объявили, что выделят на съемки этого фильма по 4,3 млн грн.

Фото: пресс-служба проекта