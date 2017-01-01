Фильм Олеся Санина победил на кинофестивале в США

Фильм «Переломный момент: война за демократию в Украине», снятый совместно режиссером «Поводыря» Олесем Саниным и обладателем трех Оскаров Марком Джонатаном Харрисом, признан лучшим документальным фильмом на 23-м международном кинофестивале в Сан Луис Обиспо.

Это уже вторая победа фильма, который до этого был признан лучшим документальным фильмом кинофестиваля EtCultura во Флориде. Украинская премьера фильма на ведущих телеканалах страны состоялась в феврале 2017 года, к годовщине памяти Небесной сотни.

«Переломный Момент» - это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. В фильме собраны киносвидетельства политических, уголовных и военных преступлений, а также терактов на территории Украины. За время работы над фильмом было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала.

SLO Film Fest - фестиваль независимого кино, который проходит в марте в г. Сан Луис Обиспо, штат Калифорния.