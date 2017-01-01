Фильм о войне на Донбассе победил на фестивале в Амстердаме

Документальный фильм The Distant Barking of Dogs («Отдаленный лай собак») стал победителем международного фестиваля документального кино в Амстердаме (Нидерланды). Об этом в своем Facebook сообщил украинский журналист Азад Сафаров.

Сам он также причастен к созданию фильма: в титрах журналист указан как ассистент режиссера, но также работал над ним в качестве локал фиксера (человека «со связями» и знаниями специфики местного региона), переводчика, ответственного за безопасность и т.д.