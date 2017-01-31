Фильм о войне на Донбассе глазами «айдаровцев» получил приз на российском «Артдокфесте»

Литовско-российский фильм о войне в Украине глазами бойцов батальона «Айдар» ‒ «Полет пули» (режиссер Беата Бубенец) получил премию «Лавровая ветвь» как лучший арт-фильм на фестивале авторского документального кино «Артдокфест», который с 2007 года проводится в Москве.
Лента представляет собой снятую одним кадром хронику полутора часов из жизни украинского добровольческого батальона «Айдар». В частности, режиссер сняла допрос человека, которого бойцы подозревают в сотрудничестве с сепаратистами.
За несколько дней до церемонии вручения премии члена движения SERB сорвали показ фильма, разлив в зале жидкость с резким запахом. По их мнению, «Полет пули» ‒ это «фильм против русских».
Гран-при фестиваля получил фильм «Любовь ‒ это картошка» нидерландского режиссера Алены ван дер Хорст. А лучшим полнометражным фильмом был признан 32-минутный фильм «Пятерка» Михаила Горобчука.Специальный приз жюри получила картина «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти, а диплом жюри ‒ «Кино для Карлоса» Ренато Серрано.
В интернет-конкурсе «Артдоксеть» победил фильм «Жены» Алена Сурановой о трех женщинах, мужья которых погибли при крушении самолета российского Минобороны 25 декабря 2016 года.
Кроме «Полета пули», лауреатами премии «Лавровая ветвь» также стали фильмы: «Форсаж. Возвращение» режиссера Наталии Гугуевой в номинации «Лучший кинофильм», «Cаша Соколов. Последний русский писатель» Ильи Белова как лучший телефильм, «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко как лучший научно-популярный, просветительский фильм и«Терапия» Юлии Серьгиной как лучший дебют.
Как известно, президентом фестиваля является режиссер и продюсер украинского происхождения Виталий Манский.