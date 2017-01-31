Фильм о войне на Донбассе глазами «айдаровцев» получил приз на российском «Артдокфесте»

Литовско-российский фильм о войне в Украине глазами бойцов батальона «Айдар» ‒ «Полет пули» (режиссер Беата Бубенец) получил премию «Лавровая ветвь» как лучший арт-фильм на фестивале авторского документального кино «Артдокфест», который с 2007 года проводится в Москве.

Лента представляет собой снятую одним кадром хронику полутора часов из жизни украинского добровольческого батальона «Айдар». В частности, режиссер сняла допрос человека, которого бойцы подозревают в сотрудничестве с сепаратистами.