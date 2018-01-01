Фильм «Миф» об убитом в АТО теноре Василие Слипаке выйдет в прокат в январе

Документальный фильм «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния об украинском оперном певце, солисте Парижской Гранд-оперы Василие Слепаке, который погиб во время боевых действий на Донбассе, выйдет в прокат в январе 2018 года. Об этом сообщается на Facebook-странице ленты.

А в конце октября его создатели начинают тур в поддержку фильма по миру и Украине с допремьерными показами.

Команда фильма работала над ним больше года."К созданию ленты присоединились тысячи людей, которые помогли по крупицам собрать видео и фото-фрагменты жизни великого украинца. Благотворители со всего мира прислали средства на производство фильма. На завершающем этапе плечо поддержки подставил также Госкино Украины", – рассказывают создатели ленты.

Напомним, «Миф» является одним из победителей Десятого питчинга Госкино.Средства (300 тыс. грн) на его постпродакшн команда собирала на «Спильнокоште».

Фото: radiosvoboda.org