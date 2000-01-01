Фильм «Межа» получил Гран-при французского кинофестиваля

Как известно,международный кинофестиваль в Аррасе проводится с 2000 года. В нем участвуют европейские фильмы, которые ранее не были представлены во Франции.

Напомним, фильм «Межа», сняты при поддержке Госкино, рассказывает о контрабанде на границе между Украиной и Словакией. В нем снялись такие актеры, как Томас Масталир, Евгений Либезнюк, Эмилия Васариова, Зюзана Фиалова, Станислав Боклан, Римма Зюбина и др.

Во всеукраинский прокат картина выходит 16 ноября.