Фильм «Межа» получил Гран-при французского кинофестиваля

Украинско-словацкий фильм «Межа» удостоился Гран-при 18-го Международного кинофестиваля в Аррасе (Франция) – «Золотой атлас», сообщает пресс-служба Госкино.
Кроме того, лента получила награду как лучший фильм от Молодого жюри фестиваля.
Как известно,международный кинофестиваль в Аррасе проводится с 2000 года. В нем участвуют европейские фильмы, которые ранее не были представлены во Франции.
Напомним, фильм «Межа», сняты при поддержке Госкино, рассказывает о контрабанде на границе между Украиной и Словакией. В нем снялись такие актеры, как Томас Масталир, Евгений Либезнюк, Эмилия Васариова, Зюзана Фиалова, Станислав Боклан, Римма Зюбина и др.
Во всеукраинский прокат картина выходит 16 ноября.