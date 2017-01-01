Фильм Марины Степанской «Стремглав» выходит в повторный прокат

Напомним, что фильм выходил в прокат 9 ноября, дистрибьютором ленты стала компания Kinove. Фильм производства «Инсайт Медиа» и TatoFilm при поддержке Госкино Украины участвовал в главной конкурсной программе 52-го кинофестиваля в Карловых Варах, национальной программе 8-го Одесского международного кинофестиваля, основном конкурсе кинофестиваля в Стокгольме и других. Исполнительница главной роли Дарья Плахтий получила приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале авторского кино в Марокко.