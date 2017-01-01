Фильм Марины Степанской «Стремглав» выходит в повторный прокат

Один из главных украинских фильмов этого года, дебютный полный метр Марины Степанской («Мужская работа») «Стремглав» выходит в повторный прокат с 15 февраля. Об этом «Телекритике» рассказала режиссер фильма.
"Прокатывать будет «Жовтень-прокат» Людмилы Горделадзе, она поставила [дату премьеры] 15 февраля. Она сейчас ведет переговоры с другими сетями", – рассказала Марина Степанская.
Напомним, что фильм выходил в прокат 9 ноября, дистрибьютором ленты стала компания Kinove. Фильм производства «Инсайт Медиа» и TatoFilm при поддержке Госкино Украины участвовал в главной конкурсной программе 52-го кинофестиваля в Карловых Варах, национальной программе 8-го Одесского международного кинофестиваля, основном конкурсе кинофестиваля в Стокгольме и других. Исполнительница главной роли Дарья Плахтий получила приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале авторского кино в Марокко.