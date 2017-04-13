Фильм «Кроткая» Лозницы поборется за «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

В основной конкурс 70-го Каннского кинофестиваля, победитель которого получит «Золотую пальмовую ветвь», вошло 18 фильмов, среди которых – «Кроткая» украинского режиссера Сергея Лозницы, новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Тодда Хэйнса и др.

Как сообщает LB.ua, об этом рассказали на пресс-конференции директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр.Кинофестиваль откроется 17 мая фильмом Арно Деплешена «Призраки Измаила», завершится киносмотр 28 мая.

Также среди участников основного конкурса: фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева,L'amant double Франсуа Озона.

Во вторую по важности конкурсную программу Канн «Особый взгляд» отобраны 19 фильмов. Однако пока объявлены лишь 16, среди них - «Барбара» Матье Амальрика, «Мост в пустыне» Сесили Атон и Валерии Пивато, «Теснота» Кантемира Балагова, «Красота и собаки» Каутер Бен Ханиа, «Ателье» Лорана Канте и др.

Вне конкурса на фестивале покажут «Меч бессмертных» Такаши Миике, «Как говорить с девушками на вечеринках» Джеймса Кэмерона Митчелла, документальный фильм «Лица, деревни» Аньес Варда, которая в этом году получит в Каннах почетную награду за вклад в кино. В программе «Полуночные фильмы» – «Злодейка» Джунга Бьюн-Джила и «Беспощадные» Бьюна Санг-Хьюна, «Молитва перед рассветом» Жана-Стефана Совера.

Фильм «Камера Клэр» Хона Сан Су покажут в программе «Специальные показы». В этой же программе – фильм «Земля обетованная» Юджина Джареки об Элвисе Пресли, документальный фильм о Северной Корее «Напалм» Клода Ланзманна, документальный фильм Ванессы Рэдгрейв о беженцах Sea Sorrow, дебютный фильм Джуда Ратманна «Демоны в раю». На Круазетт покажут две серии нового сезона «Твин Пикс» Дэвида Линча, а актриса Кристен Стюарт покажет свой короткометражный фильм Come Swim.

Также в Каннах также покажут последнюю работу Аббаса Киаростами «24 кадра» и фильм, снятый при помощи технологии виртуальной реальности, – Carne y arena Алехандро Гонсалеса Иньяритту.

Напомним, «Кроткая» – экранизация одноименной повести Достоевского, снятая в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины. Это третий игровой фильм Лозницы, который участвует в основном конкурсе Канн – после «Счастье мое» и «В тумане», а в 2014 году его документальный фильм «Майдан» показывали во внеконкурсной программе.

Фото: Wikipedia.org / Petr Novák