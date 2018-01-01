ТЕЛЕКРИТИКА

Фильм «Киборги» продадут в США и Европу

Культура

Военную драму Ахтема Саитаблаева «Киборги» хотят показать в кинотеатрах США, Канады и ряде европейских стран. Об этом режиссер рассказал в интервью изданию «Главком».

"Подписанных договоров еще нет. Можете поверить мне на слово, очень много пришло предложений от агентств. Есть большая заинтересованность из Канады, Польши, стран Балтии, даже из Америки", – сказал режиссер.

Дуся

Главное – не перехвалить: реакция медийщиков на фильм «Киборги»

При создании фильма авторы допускали возможность проката за рубежом. Поэтому и его структуру строили под западного зрителя, очень детально описывая все события во время обороны Донецкого аэропорта. Сеитаблаев объясняет это тем, что западный зритель, посмотрев фильм, четко и ясно сможет понять – в Украине не гражданская война: "У нас идет война за цивилизационный выбор между совковым прошлым и европейским будущим".

Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента собрала рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн.

Фото: Facebook Ольги Сытник

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