Фильм «Киборги» продадут в США и Европу

Военную драму Ахтема Саитаблаева «Киборги» хотят показать в кинотеатрах США, Канады и ряде европейских стран. Об этом режиссер рассказал в интервью изданию «Главком».
"Подписанных договоров еще нет. Можете поверить мне на слово, очень много пришло предложений от агентств. Есть большая заинтересованность из Канады, Польши, стран Балтии, даже из Америки", – сказал режиссер.
При создании фильма авторы допускали возможность проката за рубежом. Поэтому и его структуру строили под западного зрителя, очень детально описывая все события во время обороны Донецкого аэропорта. Сеитаблаев объясняет это тем, что западный зритель, посмотрев фильм, четко и ясно сможет понять – в Украине не гражданская война: "У нас идет война за цивилизационный выбор между совковым прошлым и европейским будущим".
Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента собрала рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн.
Фото: Facebook Ольги Сытник