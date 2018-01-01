Фильм «Киборги» продадут в США и Европу

При создании фильма авторы допускали возможность проката за рубежом. Поэтому и его структуру строили под западного зрителя, очень детально описывая все события во время обороны Донецкого аэропорта. Сеитаблаев объясняет это тем, что западный зритель, посмотрев фильм, четко и ясно сможет понять – в Украине не гражданская война: "У нас идет война за цивилизационный выбор между совковым прошлым и европейским будущим".

Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента собрала рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн.

Фото: Facebook Ольги Сытник