Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне в Украине покажут в Каннах

Военная драма «Иней», которая создается при поддержке Госкино и в которой снялись Ванесса Паради и Анджей Хира, отобрана для участия в «Двухнедельнике режиссеров» в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба Госкино,«Двухнедельник режиссеров» - независимая секция, которая проводится параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля. Ее цель - помочь кинематографистам, а также наладить связь между режиссерами, критиками и зрителями.

Как отметила украинский продюсер картины Елена Ершова, это знаковое событие для Украины. "На одной из самых престижных кинематографических площадок будет демонстрироваться фильм о нашей войне, практически полностью снятый в Украине при финансовом участии Госкино, с проницательными документальными монологами реальных военных - участников боевых действий, которых мы планируем привезти на презентацию фильма в Канны", - сказала она.

По словам советника «Двухнедельника режиссеров» Игоря Гуськова, таких фильмов об Украине и с Украиной в Каннах раньше не видели.

Напомним, копродукцийний проект (Украина, Франция, Польша и Литва) фильма «Иней» стал одним из победителей 8-го питчинга Госкино. По сюжету ленты, молодому литовскому парню Рокас однажды выпадает возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Но реальность оказывается гораздо жестче, чем его романтические представления об этом.

Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне АТО. Подробнее о съемках фильма и других подробностях читайте в нашем материале «Как Ванесса Паради о войне в Украине рассказывает».

Фото: пресс-служба Госкино