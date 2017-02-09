Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне на Донбассе выдвинут на «Оскар»

Оскаровский комитет Литвы выдвинул на конкурс драму «Иней» режиссера Шарунаса Бартаса о происходящем на востоке нашей страны, в котором снялись актеры Ванесса Паради и Анджей Хира, сообщает «5 канал».

Фильм снят в копродукции Литвы, Украины, Франции и Польши.Он рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там мужчина вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.