ТЕЛЕКРИТИКА

Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне на Донбассе выдвинут на «Оскар»

Культура

Оскаровский комитет Литвы выдвинул на конкурс драму «Иней» режиссера Шарунаса Бартаса о происходящем на востоке нашей страны, в котором снялись актеры Ванесса Паради и Анджей Хира, сообщает «5 канал».

Фильм снят в копродукции Литвы, Украины, Франции и Польши.Он рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там мужчина вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.

Культура

Как Ванесса Паради о войне в Украине рассказывает

5 октября «Иней» появится в украинском кинопрокате.

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Напомним, фильм «Иней» стал одним из победителей 8-го питчинга Госкино.Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне АТО.

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