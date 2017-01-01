Фильм «Горная женщина: на войне» получил приз в Гамбурге

Картину Эрлингссона наградили премией Art Cinema Award, которую основала Международная конфедерация кинематографического искусства, и пятью тысячами евро. Фильм также получит поддержку в дистрибуции и в PR-мероприятиях.

В этом году на премию выдвигались 17 фильмов. В 2017-м награду получил «Наездник» режиссера Хлои Чжао.

Напомним, фильм исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона мировые критики в унисон назвали шедевром. История экоактивистки, созданная в традиционном стиле исландского авторского кино, завоевала не одну публику. В Каннах «Горная женщина: на войне» получила награду SACD за лучшее музыкальное сопровождение.

Еще в августе «Телекритика» публиковала подробную рецензию на эту картину.