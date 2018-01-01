Фильм Гильермо дель Торо получил «Золотого льва»

Этот нечеловеческий роман разворачивается в антураже 1963 года, который выписан, как и всякий исторический антураж у Дель Торо, скрупулезно и с любовью. Не обошлось без КГБиста (только не смейтесь) по фамилии Михалков и замечательных, как всегда, актерских работ Майкла Шеннона и Майкла Сталберга. Однозначно, одна из наиболее волнующих премьер зимы: в украинский кинотеатральный прокат «Форма воды» выйдет 22 февраля 2018 года.

К сожалению, новый фильм замечательного английского режиссера и драматурга Майкла МакДоны «Три рекламных щита на границе Эббинг, штат Миссури» получил всего лишь награду Osella за лучший сценарий. А лучшей исполнительницей женской роли была признана Шарлотта Рэмплинг за работу в фильме «Ханна» (режиссер Андреа Паллаоро).