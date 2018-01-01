ТЕЛЕКРИТИКА

Фильм Гильермо дель Торо получил «Золотого льва»

Культура

Стали известны победители конкурсной программы 74-го Венецианского кинофестиваля. Премию «Золотой лев» получил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». А главный приз жюри забрал израильский кинематографист Самуэль Маоза со своей работой «Фокстрот».


В своем новом фильме Дель Торо снова сумел удивить всех – и критиков, и поклонников: «Форма воды» больше всего напоминает лирическую мелодраму о невозможной любви глухой девушки (прекрасная Салли Хокинс) и земноводного существа, в котором легко угадывается Эйб из «Хэллбоя».

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Этот нечеловеческий роман разворачивается в антураже 1963 года, который выписан, как и всякий исторический антураж у Дель Торо, скрупулезно и с любовью. Не обошлось без КГБиста (только не смейтесь) по фамилии Михалков и замечательных, как всегда, актерских работ Майкла Шеннона и Майкла Сталберга. Однозначно, одна из наиболее волнующих премьер зимы: в украинский кинотеатральный прокат «Форма воды» выйдет 22 февраля 2018 года.

К сожалению, новый фильм замечательного английского режиссера и драматурга Майкла МакДоны «Три рекламных щита на границе Эббинг, штат Миссури» получил всего лишь награду Osella за лучший сценарий. А лучшей исполнительницей женской роли была признана Шарлотта Рэмплинг за работу в фильме «Ханна» (режиссер Андреа Паллаоро).

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