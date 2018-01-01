Фильм «Эфир» поборется за приз на кинофестивале в Риме

Кинофестиваль пройдет в итальянской столице в период с 18 по 28 октября.

Кшиштоф Занусси, лауреат Венецианского кинофестиваля 1984 года за фильм «Год спокойного солнца», завершил работу над мистической драмой «Эфир» еще в сентябре. Картина пересказывает историю Фауста в декорациях XX века. 20% общей стоимости фильма было покрыто из украинского бюджета – Госкино выделило на него 16,475 млн гривен.

Согласно сюжету картины, военный врач ставит над пациентами эксперименты, чтобы научиться подчинять себе людей. Сам Занусси признает, что миф о Фаусте уже неоднократно использовался в кино, поэтому режиссер был очень осторожен, стараясь «избежать схожести с этими фильмами».

Премьера фильма «Эфир» в Украине запланирована на 21 февраля 2019 года.