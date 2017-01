Фильм Джармуша об Игги Попе и The Stooges выйдет в украинском прокате

В частности, показы пройдут в Киеве (Планета Кино, Киев, Кинопанорама, Жовтень), Львова, Одессы, Харькова и Днепра (здесь показы начнутся даже раньше, с 18 января), пишет Comma.

Организаторы показов KyivMusicFilm отмечают, что список может пополниться новыми городами. Подробности будут появляться на Facebook-странице события.

«Gimme Danger» — это история выскочек, которые в эпоху контркультурной революции конца 60-х обвалили на аудиторию смесь рока, блюза, R&B, джаза и дали начало тому, чему позже придумали название «панк». В ленту вошли неизвестные ранее фотографии и видео, а также новые интервью с участниками группы и их окружением.

"Начиная c тяжело бьющего пульса, острой молоти психоделии и заканчивая короткими нервными текстами и самовлюблённым, рычащим, как леопард, вокалистом, который удивительным образом совмещает в себе черты Нижинского, Брюса Ли, Харпо Маркса и Артура Рембо, — ни одна другая группа в истории рок-н-ролла не может похвастаться таким сочетанием. Ничего, похожего на The Stooges, не существует в природе, в то время как тех, кого они вдохновляют – легион. Как сама группа The Stooges и их музыка, фильм немного диковатый, беспорядочный, эмоциональный, забавный, простой и элегантный. Это дань 60-м и 70-м — времени энергии и динамичности", - сказал Джармуш о своем фильме.

Фото: Time Out