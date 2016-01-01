Фестиваль «Де кіно» назвал победителей

"Восхищена тем, что с каждым годом все большее количество работ подается на фестиваль, а их уровень становится выше. Особенно впечатлила работа, получившая гран-при − очень эмоциональная, трогательная история, которая держала в хорошем и правильном напряжении. «Де кіно» вселяет надежду на то, что у нас всех есть светлое креативное будущее", − говорит сопредседатель жюри, генеральный продюсер 1+1 Production Виктория Лезина.

Каждый победитель в номинациях получит денежные вознаграждения в сумме по 15 тыс. грн, обладатель гран-при − 50 тыс. грн.

В пресс-службе фестиваля сообщили, что за два дня проведения его гостями стали более 9,5 тыс. гостей. Соучредитель «Де кіно», генеральный директор группы 1+1 media Александр Ткаченко заверил, что приложит все усилия, чтобы в следующем году фестиваль состоялся вновь.

Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group.

Фото: Пресс-служба «Де кіно»