Фестиваль «Де кіно» назвал победителей

Обладателем Гран-при фестиваля короткого метра «Де кіно. Эпизод 2», который проходил в этом году 22-23 сентября, сталИван Шоха с короткометражной лентой Fingerman, сообщает пресс-служба фестиваля.
"Для этого момента у нас был один шанс, один дубль и два месяца работы", − отметил во время церемонии награждения режиссер.
В номинации «Вебизод» победил фильм «СУЧАТР: посібник по створенню» Михаила Матвеева, в номинации «Фильм на мобильный телефон» – работа Романа Орела «Всі на посівну».Лучшей «Комедией» признана короткометражка The End Никиты Лыськова, в номинации «Ужасы» – хоррор «Аліум» Даниила Миликовского, «Драма» – история Екатерины Ивановой «Кiно назавжди».
"Восхищена тем, что с каждым годом все большее количество работ подается на фестиваль, а их уровень становится выше. Особенно впечатлила работа, получившая гран-при − очень эмоциональная, трогательная история, которая держала в хорошем и правильном напряжении. «Де кіно» вселяет надежду на то, что у нас всех есть светлое креативное будущее", − говорит сопредседатель жюри, генеральный продюсер 1+1 Production Виктория Лезина.
Каждый победитель в номинациях получит денежные вознаграждения в сумме по 15 тыс. грн, обладатель гран-при − 50 тыс. грн.
В пресс-службе фестиваля сообщили, что за два дня проведения его гостями стали более 9,5 тыс. гостей. Соучредитель «Де кіно», генеральный директор группы 1+1 media Александр Ткаченко заверил, что приложит все усилия, чтобы в следующем году фестиваль состоялся вновь.
Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group.
Фото: Пресс-служба «Де кіно»
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