Фестиваль анимации Linoleum назвал победителей 2017 года

Кроме того, член жюри, основатель и идеолог Linoleum Михаил Царев вручил традиционный приз от фонда Michael Tsarov Art Projects – грант на поддержку развития– детской студии анимации «Сто фантазий».

Также в рамках фестиваля состоялись специальные показы к 90-летию украинской анимации, которые были организованы совместно с «Довженко-Центром». Зрители увидели «мультипликат», фельетоны и рекламные киноанонсы 1929-1930-х гг., а также мультфильмы «Тук-Тук и Жук» (1928-1935) и «Лесной договор» (1935), единственные сохранившиеся звуковые анимации той эпохи.