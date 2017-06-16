ТЕЛЕКРИТИКА

Фестиваль анимации Linoleum назвал победителей 2017 года

Культура

Члены жюри международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства Linoleum объявили победителей 2017 года.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, призером международной конкурсной программы ($3 тыс.) стал анимационный фильм «О, мама!» Полины Циолковской (Польша), а призером национальной конкурсной программы ($2000) – работа Стаса Сантимова «Eluvium – Регенеративное существо».

Также жюри отметили работы: «Незанятое пространство» (Макс Портер и Ру Кувагата, Франции) за лучший сторителинг, «Стол» (Евгений Бойцов, Франция) за визуальный юмор, «Открытие» (Пьер Ропарс, Антонин Дерори, Диан Тиро, Жереми Коттар, Мэтью Дрю и Адриен Зумбиль, Франция) за создание нового мира, «Аэронавты» (Леон Фернандес, Мексика) за нарратив, «Финґермен» (Иван Шоха, Украина) за оригинальность, «Zapaska – Запитайся» (Олег Щерба, Украина) за лучший анимированный графический дизайн.

Культура

Режиссер «Пригод Котигорошка» – почему художник-мультипликатор должен уметь бегать, как собака

Кроме того, член жюри, основатель и идеолог Linoleum Михаил Царев вручил традиционный приз от фонда Michael Tsarov Art Projects – грант на поддержку развития– детской студии анимации «Сто фантазий».

Также в рамках фестиваля состоялись специальные показы к 90-летию украинской анимации, которые были организованы совместно с «Довженко-Центром». Зрители увидели «мультипликат», фельетоны и рекламные киноанонсы 1929-1930-х гг., а также мультфильмы «Тук-Тук и Жук» (1928-1935) и «Лесной договор» (1935), единственные сохранившиеся звуковые анимации той эпохи.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат в январе

Культура

Украинские премии: кому это надо?

Популярное на Телекритике



Культура

Сергей Мельниченко: «Я стал первым за 37 лет украинцем, удостоенным Leica Oscar Barnack Award»

Дуся

Телеканал «Прямой» облажался в прямом эфире

Дуся

Анатолий Анатолич подарил на день рождения режиссера шоу «Зе Интервьюер» дезодорант

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат в январе