Фэнтези «Сторожевая застава» с начала проката заработало почти 8,2 млн грн

Бокс-офис фильма «Сторожевая застава» режиссера Юрия Ковалева (производство Film.ua Group), вышедшего в прокат 12 октября, составил почти 8,2 млн грн. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ленты.
А посмотрели первое украинское фэнтези о супергероях более 110 тыс. зрителей.
Напомним, по сюжету картины, солнечное затмение активизирует магический портал времени, в результате чего школьник Витя попадает из XXI века на тысячу лет назад. Там его ждут различные опасности, черная магия, встреча с богатырями – юным Олешко, могучим Ильей и суровым Добрыней.
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