Фэнтези «Сторожевая застава» с начала проката заработало почти 8,2 млн грн

Напомним, по сюжету картины, солнечное затмение активизирует магический портал времени, в результате чего школьник Витя попадает из XXI века на тысячу лет назад. Там его ждут различные опасности, черная магия, встреча с богатырями – юным Олешко, могучим Ильей и суровым Добрыней.