Феномен «Телохранителя»: как незамысловатый сериал побил рейтинговый рекорд

Можно допустить, что это тот случай, когда аудитория тянется за шоураннером – в его качестве выступил создатель медицинской драмы «Критическое состояние» Джед Меркурио. Но нужно сделать ремарку: хоть в этом году мы и наблюдаем массовый запуск шоу имени режиссеров, которых принято считать независимыми креативными единицами (вышел «Шучу» Мишеля Гондри, анонсирован сериал от Дэвида Кроненберга), британская продукция – и в особенности такие форматные программы, как медицинские сериалы и криминальные procedural’ы, – редко несут на себе печать авторства.

С другой стороны, без раннерского таланта тут действительно не обошлось, потому что один из предыдущих проектов Меркурио, полицейский телесериал «По долгу службы» (идет с 2012 года) стал самым рейтинговым шоу BBC2 в мультиканальную эру. Но в его случае аудитория перевалила за 6 млн (а после и 10 млн) лишь после переезда на BBC One.