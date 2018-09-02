Феномен «Телохранителя»: как незамысловатый сериал побил рейтинговый рекорд

23 сентября выйдет финальный эпизод мини-сериала «Телохранитель». Его первую серию посмотрели 10,4 млн человек, а вторую – ровно 10, что сделало «Телохранителя» самым рейтинговым новым шоу BBC в многоканальную эру. И это при том, что первые две серии транслировались во время праздника, т.н. «Банковского выходного».
Конечно, порядка трети зрителей смотрели сериал через BBC iPlayer и были добавлены к общей цифре позже, но факт популярности остается фактом. Аудитория последующих эпизодов просела незначительно, постоянно оставаясь выше 10 млн. Демография оказалась еще более интересной: эпизод №1 посмотрели 1,2 млн зрителей в возрастной категории 16-34 года, что сделало «Телохранителя» самым рейтинговым «немыльным» шоу 2018 года для этой демографии. И единственным сериалом, которому удалось приблизиться к показателям реалити вроде Strictly Come Dancing (проект, адаптацией которого являются «Танцы со звездами» 1+1) – его рейтинг на одной неделе с «Телохранителем» был 9,1 млн, – и «Великий пекарь» (9,18 млн).
Для сравнения, первый эпизод стартовавшего в апреле «Города и города» (BBC2) по роману от автора фантастических бестселлеров Чайны Мьевилля собрал у экранов только 1,56 млн зрителей. Близкий к «Телохранителю» по тематике шпионский триллер «Глубинное государство» (Fox) со звездой «Кингсмэна» Марком Стронгом на старте привлек лишь 0,68 млн человек, причем к завершению сериала эта цифра просела втрое. Частично ответить на такое нахальство смогла лишь «Ярмарка тщеславия» (ITV), которая с небогатым на звезды составом и неплохим бюджетом (10 млн фунтов) выцарапала при своем запуске 2 сентября 5 млн просмотров.
Подобраться к рейтингам «Телохранителя» вплотную в этом году удалось разве что «Макмафии» (ради первой серии драмы о буднях русских мафиози в Англии у телевизоров собрались 9,82 млн человек). Но, если нам не изменяет память, политики не спешили рецензировать «Макмафию», тогда как о «Телохранителе» высказалась даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. (Она рассказала, что выключила сериал после просмотра 20 минут, но только потому, что сюжет о женщине-министре показался ей чересчур будничным. «Я смотрю ТВ, чтобы расслабиться», – пояснила Мэй.)
Можно допустить, что это тот случай, когда аудитория тянется за шоураннером – в его качестве выступил создатель медицинской драмы «Критическое состояние» Джед Меркурио. Но нужно сделать ремарку: хоть в этом году мы и наблюдаем массовый запуск шоу имени режиссеров, которых принято считать независимыми креативными единицами (вышел «Шучу» Мишеля Гондри, анонсирован сериал от Дэвида Кроненберга), британская продукция – и в особенности такие форматные программы, как медицинские сериалы и криминальные procedural’ы, – редко несут на себе печать авторства.
С другой стороны, без раннерского таланта тут действительно не обошлось, потому что один из предыдущих проектов Меркурио, полицейский телесериал «По долгу службы» (идет с 2012 года) стал самым рейтинговым шоу BBC2 в мультиканальную эру. Но в его случае аудитория перевалила за 6 млн (а после и 10 млн) лишь после переезда на BBC One.
Вокруг чеков главных звезд сериала – Ричарда Мэддена и Кили Хоус – было немало медиашума, но сами суммы, как это обычно бывает, так и не были озвучены. Мэдден комментировал свой звездный час, вспоминая, как HBO обидел его на съемках «Игры престолов», где 22-летнему актеру в роли Робба Старка заплатили минимальную сумму. (Его персонаж был убит до выхода 4 сезона, в котором исполнители основных ролей получили прибавку к выплатам – для некоторых актеров гонорар составил $500 тыс. за серию).
«Люди думают, что я “заряженный” после “Игры престолов” […] а я стараюсь не смотреть с ненавистью на продюсеров, которые треплются о своих виллах, потому что сам езжу на автобусе», – рассказывал Мэдден после старта «Телохранителя». Как бы там ни было, он может и лукавить: его партнерка по сериалу Кили Хоус добилась для себя равной с Мэдденом оплаты – которую, по ее словам, сейчас в индустрии получить проще, чем когда-либо, – и вроде бы осталась довольна.
Критики отметили, что сериал не привязан к конкретному временному отрезку: он не ссылается на вызовы поздних 2010-х (вроде российских хакеров или «Брексита»), сосредоточившись на терроризме. Так что действие вполне могло бы происходить в начале 2000-х, в духе другого мегапопулярного шоу о терроре – американского «24».
События разворачиваются «никогда», но не «нигде»: BBC добавила сериалу реализма (и, возможно, слегка сэкономила), демонстрируя по сюжету свои реальные офисы и даже реальных журналистов BBC, включая популярного ведущего Эндрю Марра и легендарного Джона Хамфриса – за это компанию раскритиковали родственники жертв теракта в Манчестере, которым сериал показался чересчур реалистичным. Внутренняя политика BBC запрещает привлекать корреспондентов к съемкам постановочных сюжетов, но контролер отдела новостей Гэвин Аллен заверяет, что в случае сериала имелись «явные видео- и аудио-указания» на то, что это не документальная съемка.
В нашем ревью на «Телохранителя» мы намекали, что любовная линия и периодические раздевания главного героя сыграли не последнюю роль в популярности шоу. Неожиданным образом, объективная статистика подкрепила это мнение. Британский таблоид The Sun проанализировал опросники посетителей сайтов знакомств – и пришел к выводу, что старшее поколение зрителей смотрит сериалы вроде «Телохранителя» потому, что ассоциирует себя с его героями, а они, в свою очередь, вдохновляют зрителей жить более «взрослой» жизнью. Основатель одного из порталов для знакомств Дэвид Миннс рассказал журналистам: «После показа сериалов “Телохранитель” и Wanderlust (комедия о паре, которая решает перейти к свободным отношениям – ред.) мы наблюдаем резкий прирост пользовательниц в возрасте от 40 лет». (Звезде «Телохранителя» Кили Хоус 42 года, звезде Wanderlust Тони Коллетт – 45.)
Итак, простота сюжета, реализм без привязки к реальной политике, наличие (не до тошноты) узнаваемых лиц и апеллирование сразу к нескольким возрастным категориям сделало сериал чрезвычайно популярным. Удастся ли очередному продукту BBC побить его рекорд, и поможет ли в этом переориентация серсисов BBC на более молодую аудиторию – покажет время.