Фанаты уличной моды короновали Канье Уэста и его друзей

Абло – не единственный экс-соратник Канье Уэста, коронованный сайтом в этом году. «Прорывом года» по версии редакции Highsnobiety стал бренд Alyx Studio, креативный директор которого тоже начинал с работы в DONDA. А вот и остальные лауреаты:

Лучшая коллаборация:

3 место – Junya Watanabe x The North Face

2 место – Vetements x Champion

1 место – Supreme x Louis Vuitton

Выбор редакции – Junya Watanabe x The North Face

Лучший малозамеченный бренд:

3 место – GFT

2 место – Sundae School

1 место – Jacob Kane

Выбор редакции – Domestik

Прорыв 2017 года:

3 место – Palm Angels

2 место – A-COLD-WALL*

1 место – Kappa

Выбор редакции – Alyx Studios

Самый актуальный бренд 2017 года:

3 место – Supreme

2 место – Balenciaga

1 место – Off-White

Выбор редакции – Balenciaga

Хотя ежегодная премия и является виртуальной, с 2016 года ее лауреаты получают дизайнерские награды в виде ключей с логотипом сайта – той самой короной.