Фанаты уличной моды короновали Канье Уэста и его друзей

Влиятельное интернет-издание Highsnobiety объявило список людей и брендов, изменивших модную индустрию в 2017 году. Одним из лауреатов стал Канье Уэст, но ему досталась лишь бронза. «Золотую корону» получил его бывший стилист.
Абло – не единственный экс-соратник Канье Уэста, коронованный сайтом в этом году. «Прорывом года» по версии редакции Highsnobiety стал бренд Alyx Studio, креативный директор которого тоже начинал с работы в DONDA. А вот и остальные лауреаты:
Лучшая коллаборация:
3 место – Junya Watanabe x The North Face
2 место – Vetements x Champion
1 место – Supreme x Louis Vuitton
Выбор редакции – Junya Watanabe x The North Face
Лучший малозамеченный бренд:
3 место – GFT
2 место – Sundae School
1 место – Jacob Kane
Выбор редакции – Domestik
Прорыв 2017 года:
3 место – Palm Angels
2 место – A-COLD-WALL*
1 место – Kappa
Выбор редакции – Alyx Studios
Самый актуальный бренд 2017 года:
3 место – Supreme
2 место – Balenciaga
1 место – Off-White
Выбор редакции – Balenciaga
Хотя ежегодная премия и является виртуальной, с 2016 года ее лауреаты получают дизайнерские награды в виде ключей с логотипом сайта – той самой короной.