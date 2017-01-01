ТЕЛЕКРИТИКА

Фанаты уличной моды короновали Канье Уэста и его друзей

Культура

Влиятельное интернет-издание Highsnobiety объявило список людей и брендов, изменивших модную индустрию в 2017 году. Одним из лауреатов стал Канье Уэст, но ему досталась лишь бронза. «Золотую корону» получил его бывший стилист.


"Запуск коллаборации с Adidas Originals, Calabasas, возможно, был самым успешным шагом Канье Уэста к его мечте о создании стильной одежды по доступным ценам", –  пишет Highsnobiety, добавляя, что Уэст укрепил свою позицию в роли лидера модной индустрии. Однако читательское голосование отдало Канье третье место в списке лидеров.

Вирджил Абло перещеголял своего бывшего шефа

Фото: Highsnobiety

Второе место занял другой рэпер, подавшийся в дизайнеры – A$AP Rocky. А главным законодателем моды по версии читателей сайта стал Вирджил Абло, бывший креативный директор Уэста. "С тех пор как он сменил свою роль в компании Уэста DONDA на собственный лейбл, Pyrex Vision, Вирджил Абло стал главным предметом спора для любителей уличной моды, фэшн-гигантов и сумасшедших поклонников Канье", – сообщает редакция, отмечая, что слухи пророчили Абло сотрудничество с Givenchy и Versace.

Абло – не единственный экс-соратник Канье Уэста, коронованный сайтом в этом году. «Прорывом года» по версии редакции Highsnobiety стал бренд Alyx Studio, креативный директор которого тоже начинал с работы в DONDA. А вот и остальные лауреаты:

Лучшая коллаборация:

3 место – Junya Watanabe x The North Face

2 место – Vetements x Champion

1 место – Supreme x Louis Vuitton

Выбор редакции – Junya Watanabe x The North Face

Лучший малозамеченный бренд:

3 место – GFT

2 место – Sundae School

1 место – Jacob Kane

Выбор редакции – Domestik

Прорыв 2017 года:

3 место – Palm Angels

2 место – A-COLD-WALL*

1 место – Kappa

Выбор редакции – Alyx Studios

Самый актуальный бренд 2017 года:

3 место – Supreme

2 место – Balenciaga

1 место – Off-White

Выбор редакции – Balenciaga

Хотя ежегодная премия и является виртуальной, с 2016 года ее лауреаты получают дизайнерские награды в виде ключей с логотипом сайта – той самой короной.

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