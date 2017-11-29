ТЕЛЕКРИТИКА

Европа дала деньги на фильм Лозницы о войне на Донбассе

Культура

Проект фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы вместе с еще 16 лентами будет профинансирован Европейским фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages («Евримаж»), созданным при Совете Европы. Сумма финансирования не уточняется.

Лента создается в копродукции Германии, Украины, Нидерландов и Франции. В ноябре она получила чуть более 16,7 млн грн от Госкино, поскольку является   одним из победителей Восьмого питчинга ведомства. Общую стоимость производства оценивается почти в 71,34 млн грн.

Культура

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"Фильм будет состоять из ряда эпизодов, практически воспроизведенных в игровом кино настоящих историй, случившихся на оккупированных территориях. Несколько героев будут связывать эпизоды между собой и передавать друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей", – рассказывает Лозница.

Напомним, премьера «Донбасса» запланирована на следующий год. Продюсером с украинской стороны выступает   кинокомпания «Артхаус Трафик».

Фото: Wikimedia.org / Petr Novák

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