Европа дала деньги на фильм Лозницы о войне на Донбассе

Проект фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы вместе с еще 16 лентами будет профинансирован Европейским фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages («Евримаж»), созданным при Совете Европы. Сумма финансирования не уточняется.

Лента создается в копродукции Германии, Украины, Нидерландов и Франции. В ноябре она получила чуть более 16,7 млн грн от Госкино, поскольку является одним из победителей Восьмого питчинга ведомства. Общую стоимость производства оценивается почти в 71,34 млн грн.