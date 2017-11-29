Европа дала деньги на фильм Лозницы о войне на Донбассе

Проект фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы вместе с еще 16 лентами будет профинансирован Европейским фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages («Евримаж»), созданным при Совете Европы. Сумма финансирования не уточняется.
Лента создается в копродукции Германии, Украины, Нидерландов и Франции. В ноябре она получила чуть более 16,7 млн грн от Госкино, поскольку является одним из победителей Восьмого питчинга ведомства. Общую стоимость производства оценивается почти в 71,34 млн грн.
Сергей Лозница: «Фильм «Донбасс» – о причинах инфекции «война», которая приводит к безвластию»
"Фильм будет состоять из ряда эпизодов, практически воспроизведенных в игровом кино настоящих историй, случившихся на оккупированных территориях. Несколько героев будут связывать эпизоды между собой и передавать друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей", – рассказывает Лозница.
Напомним, премьера «Донбасса» запланирована на следующий год. Продюсером с украинской стороны выступает кинокомпания «Артхаус Трафик».
Статьи по теме
- Главред «Искусства кино» – о фильме Сергея Лозницы «Кроткая»
- Лозница, Сеитаблаев и Васянович вошли в топ-100 людей культуры Украины по версии НВ
- В сети появился фрагмент скандального фильма Сергея Лозницы
- Шапиро, Лозница, Демьяненко и другие лица украинского кино-2016
- Сергей Лозница получил главный приз международного кинофестиваля DOC Leipzig