«Еспресо» вручил свою премию Жадану, Фоззи, Кокотюхе и др. за книгу «ДНК»

Лучшей книгой для взрослых в книжном конкурсе телеканала «Еспресо» – «Епресо. Выбор читателей» – стала книга «ДНК», авторами которой являютяСергей Жадан, Максим Кидрук, Фоззи (Александр Сидоренко), Ирена Карпа, Юрий Винничук, Андрей Кокотюха и Владимир Рафеенко, сообщает пресс-служба канала.

"Книга «ДНК» – это семь историй, связанных между собой. Семь историй, семь поколений одной выдуманной украинской семьи с начала 20 века до середины 21 века. Жадан взял начало 20 века, а я начало 70-х годов, потому что хотел рассказать историю ядерного взрыва, произошедшего в Харьковской области", – рассказывает Фоззи.

Всего за победу в конкурсе соревновались четыре книги. Кроме «ДНК», это – «Баборня» Мирослава Лаюка, «Земля потерянных или маленькие страшные сказки» Екатерины Калитко и «Точка ноль» Артема Чеха. Они оценивались не только по содержанию, но и по оформлению.

Напомним, канал «Еспресо» презентовало свою книжную премию «Еспресо. Выбор читателей» в мае в рамках Книжного Арсенала. В течение июня по предложениям издательств был сформирован список из 100 книг. Далее над изданиями работали две группы экспертов – отдельно в номинациях взрослая и детская литература.

Фото: Пресс-служба «Еспресо»