Еще один «оскаровский» фильм станет сериалом

Сериал расскажет о трех детективах из отдела по расследованию убийств, о журналистке и о голливудской актрисе, пути которых пересекаются по мере того, как полиция все глубже погружается в изучение дела о серийном убийце, орудующем в Лос-Анджелесе пятидесятых. Разработкой проекта занимаются New Regency, Lionsgate Television и CBS Television Studios.

Роман Джеймса Эллроя «Секреты Лос-Анджелеса» был издан в 1990 году. Он входит в цикл «Лос-анджелесский квартет», состоящий из четырех книг о криминальном мире этого города в сороковых и пятидесятых годах ХХ века. В 1997 году «Секреты Лос-Анджелеса» были экранизированы Кертисом Хэнсоном с Гаем Пирсом, Расселом Кроу, Кевином Спейси и Ким Бейсингер в главных ролях. Фильм был выдвинут на премию «Оскар» в девяти номинациях, в итоге победил в двух: «Лучшая женская роль второго плана» (Ким Бейсингер) и «Лучший адаптированный сценарий» (Кертис Хэнсон и Брайан Хелгеленд).

Ранее уже предпринималась попытка запустить сериал по мотивам «Секретов Лос-Анджелеса», однако дальше пилотного эпизода с Кифером Сазерлендом и Эриком Робертсом в главных ролях дело не пошло.