ТЕЛЕКРИТИКА

Еще один фильм Хичкока станет сериалом

Культура

Телеканал BBC возьмется за сериальную адаптацию культового фильма Альфреда Хичкока 1963 года «Птицы».


Слухи о том, что один из лучших фильмов короля саспенса будет переснят в формате мини-сериала, ходили давно. Предполагалось, что римейком займется продюсерская компания Майкла Бэя («День независимости») Platinum Dunes, но до дела так и не дошло. Теперь о запуске проекта официально заявил канал ВВС, а производство возьмут на себя Heyday Television и NBCUniversal International Studios.

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Ожидается, что сериал будет намного ближе к литературному первоисточнику — одноимённому рассказу Дафны Дюморье. Так, действие сериала будет разворачиваться не в Штатах, а в сельской глубинке Корнуолла. Сценарий напишет ирландский писатель и драматург Конор Макферсон, уже занимавшийся адаптацией рассказа для театральной сцены в 2009 году.

Напомним, что это будет уже вторая адаптация фильма Альфреда Хичкока для телевидения: в 1994 году вышел телефильм «Птицы 2: На краю земли», который стал форменной творческой катастрофой. А вот адаптация не менее легендарного фильма «Психо» — сериал «Мотель Бейтса» (производства A&E) со звездой «Отступников» Верой Фармигой в главной роли получил положительные отзывы критиков и стал большим зрительским хитом: премьерный эпизод собрал рекордную для драматических сериалов канала аудиторию 3 миллиона зрителей.

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