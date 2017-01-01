Еще один фильм Хичкока станет сериалом

Ожидается, что сериал будет намного ближе к литературному первоисточнику — одноимённому рассказу Дафны Дюморье. Так, действие сериала будет разворачиваться не в Штатах, а в сельской глубинке Корнуолла. Сценарий напишет ирландский писатель и драматург Конор Макферсон, уже занимавшийся адаптацией рассказа для театральной сцены в 2009 году.

Напомним, что это будет уже вторая адаптация фильма Альфреда Хичкока для телевидения: в 1994 году вышел телефильм «Птицы 2: На краю земли», который стал форменной творческой катастрофой. А вот адаптация не менее легендарного фильма «Психо» — сериал «Мотель Бейтса» (производства A&E) со звездой «Отступников» Верой Фармигой в главной роли получил положительные отзывы критиков и стал большим зрительским хитом: премьерный эпизод собрал рекордную для драматических сериалов канала аудиторию 3 миллиона зрителей.