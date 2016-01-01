«Эмми» в главной номинации получил сериал «Рассказ служанки»

В главной номинации премии «Эмми» – «Лучший драматический сериал» – победителем названа лента «Рассказ служанки» от Hulu, сообщает Reuters.

Кроме того, исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации «Лучшая актриса драматического сериала». Приз в номинации «Лучший актер в драматическом сериале» получил Стерлинг Браун за работу в картине «Это мы».

Лучшим комедийным сериалом признан «Вице-президент» от телеканала HBO, а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации «Лучшая актриса» в этом жанре. А лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале «Атланта».