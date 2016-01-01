«Эмми» в главной номинации получил сериал «Рассказ служанки»

В главной номинации премии «Эмми» – «Лучший драматический сериал» – победителем названа лента «Рассказ служанки» от Hulu, сообщает Reuters.
Кроме того, исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации «Лучшая актриса драматического сериала». Приз в номинации «Лучший актер в драматическом сериале» получил Стерлинг Браун за работу в картине «Это мы».
Лучшим комедийным сериалом признан «Вице-президент» от телеканала HBO, а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации «Лучшая актриса» в этом жанре. А лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале «Атланта».
Лучшим мини-сериалом признана работа «Большая маленькая ложь», а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории «Лучшая актриса в мини-сериале». Лучшим актером в этом жанре, признан Риз Ахмед («Однажды ночью»).
Премию в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» получил актер Алек Болдуин за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». За пародирование в этом же шоу соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон приз достался Кейт Маккиннон.
Напомним, премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах является главной наградой в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.