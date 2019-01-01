Элтон Джон одобряет: Тэрон Эджертон запел в первом тизере «Человека-ракеты»

На днях Paramount выложила первый кадр из фильма, где Эджертон в золотистой куртке и крылатых башмаках комфортно развалился на борту частного самолета. Кстати, он самостоятельно записал несколько треков Элтона Джона для фильма: результат полностью удовлетворил певца.

Напомним, выход фильма запланирован на май 2019 года, так что до него мы еще успеем увидеть актера в более традиционной для него экшен-роли – Робина Гуда в одноименном фильме Отто Батхерста.

Кстати, на днях актриса Софи Тернер представила первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс».