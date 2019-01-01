Элтон Джон одобряет: Тэрон Эджертон запел в первом тизере «Человека-ракеты»

Paramount Pictures выпустила тизер грядущей ленты Rocketman о заре творческого пути Элтона Джона. Наконец-то мы можем не только увидеть, как звезда франшизы Kingsman Тэрон Эджертон выглядит в роли легендарного певца, но и услышать, как он поет.
Как и положено «видео-дразнилке», тизер не особо информативен, но из него мы узнали, что зрителям покажут раннее детство певца, его тяжелые годы (в одном из кадров Тэрон-Элтон с отрешенным лицом плюхается в бассейн на фоне вечеринки) и немного сценической левитации.
На днях Paramount выложила первый кадр из фильма, где Эджертон в золотистой куртке и крылатых башмаках комфортно развалился на борту частного самолета. Кстати, он самостоятельно записал несколько треков Элтона Джона для фильма: результат полностью удовлетворил певца.
Напомним, выход фильма запланирован на май 2019 года, так что до него мы еще успеем увидеть актера в более традиционной для него экшен-роли – Робина Гуда в одноименном фильме Отто Батхерста.
Кстати, на днях актриса Софи Тернер представила первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс».