Экранизация «Ворошиловграда» Жадана выйдет в прокат осенью под названием «Дикое поле»

Отметим, под таким же названием – «Дикое поле» – в 2008 году вышел фильм в России. Он рассказывает о молодом враче, который приезжает на работу в казахстанскую степь.

По сюжету ленты, главный герой узнает, что в Старобельске (Луганская область), откуда он родом, бандиты хотят захватить заправку брата. Он решает поехать на родину, чтобы защитить собственность родственника.

Кастинг-менеджер фильма Павел Макарченко рассказал Gazeta.ua о нескольких казусах, приключившихся с командой во время съемок. Так, жители Старобельска, где снималась лента, эмоционально реагировали на происходящее, а некоторых название «Ворошиловград» вызывало недоумение и ассоциацию со Второй мировой войной.

"На финальную битву нам были нужны милиционеры. Нашли настоящих, в отставке, у которых осталась форма старого образца. После съемок узнали, что они были наиболее коррумпированными правоохранителями в районе... Директор отеля, в котором жили, сказал: "Прочитал роман, но все было не так. На самом деле это была моя заправка", – рассказал также он.

Напомним, проект фильма «Ворошиловград» является победителем Девятого питчинга Госкино. Общий бюджет составляет приблизительно 31 млн грн, из которых 15,5 млн грн – госфинансирование. Съемки ленты проходили в августе-сентябре. Главные роли в фильме сыграли Олег Москаленко, Владимир Ямненко и Алексей Горбунов. Автор сценария – Наталья Ворожбит, написавшая также сценарий к «Киборгам» Ахтема Сеитаблаева.

Ранее в интервью «Телекритике» Ярослав Лодыгин рассказывал о проекте фильма, команде и о том, какой подтекст можно отыскать в романе, послужившем основой для будущей экранизации.

Фото: Facebook-страница «Ворошиловграда»