Экранизация «Маугли» от Netflix: появился первый трейлер

Накануне новогодних праздников Netflix представит экранизацию книги «Маугли» («Mowgli: Legend of the Jungle» Редьярда Киплинга.

Трейлер уже появился на YouTube-канале стримингового сервиса.

Сюжет фильма повторяет оригинальное произведение. Режиссером фильма выступил актер Энди Серкис, который также сыграет роль медведя Балу в картине.

Главная роль досталась Роэну Чанду. Что касается озвучки, в фильме появятся голоса Кристиана Бейла (пантера Багира), Бенедикта Камбербэтча (тигр Шерхан) и Кейт Бланшетт (питон Каа).