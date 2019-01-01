Экранизация «Маугли» от Netflix: появился первый трейлер

Премьера фильма состоится на Netflix 7 декабря.
Накануне новогодних праздников Netflix представит экранизацию книги «Маугли» («Mowgli: Legend of the Jungle» Редьярда Киплинга.
Трейлер уже появился на YouTube-канале стримингового сервиса.
Сюжет фильма повторяет оригинальное произведение. Режиссером фильма выступил актер Энди Серкис, который также сыграет роль медведя Балу в картине.
Главная роль досталась Роэну Чанду. Что касается озвучки, в фильме появятся голоса Кристиана Бейла (пантера Багира), Бенедикта Камбербэтча (тигр Шерхан) и Кейт Бланшетт (питон Каа).