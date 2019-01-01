ТЕЛЕКРИТИКА

Экранизация «Маугли» от Netflix: появился первый трейлер

Культура

Премьера фильма состоится на Netflix 7 декабря.


Накануне новогодних праздников Netflix представит экранизацию книги «Маугли» («Mowgli: Legend of the Jungle» Редьярда Киплинга.

Трейлер уже появился на YouTube-канале стримингового сервиса.

Сюжет фильма повторяет оригинальное произведение. Режиссером фильма выступил актер Энди Серкис, который также сыграет роль медведя Балу в картине.

Главная роль досталась Роэну Чанду. Что касается озвучки, в фильме появятся голоса Кристиана Бейла (пантера Багира), Бенедикта Камбербэтча (тигр Шерхан) и Кейт Бланшетт (питон Каа).

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

«Дикое поле»: трагикомический степной вестерн дышит огнем

Культура

На кинофестивале в Германии покажут дюжину украинских фильмов

Популярное на Телекритике



Бизнес

Нацсовет пролицензировал канал Сергея Кивалова

Культура

«Дикое поле»: трагикомический степной вестерн дышит огнем

Общество

Телеканал Мураева стартовал на канале Maxxi TV

Бизнес

Конкурс двойников. «Наш» и ТВі на пороге крупных скандалов за право использования торговых марок