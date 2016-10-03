ТЕЛЕКРИТИКА

Экранизацией романа «Черный ворон» Шкляра займется Олег Туранский

Культура

Режиссером экранизации исторической драмы «Черный ворон», которую телеканал «1+1» снимает по мотивам одноименного произведения писателя Василия Шкляра, станет Олег Туранский. Он известен работой над фильмом «Я с тобой» и сериалом «Сувенир из Одессы».

Как сообщает ТСН, об этом стало известно во время презентации новой книги Шкляра «Троща». По словам режиссера, тема «Черного ворона» ему очень близка, поскольку его родственники по отцовской линии, были сечевыми стрельцами. "Где-то на генетическом уровне я чувствую эту связь. Борьба за свободу духа происходит и во мне тоже", – говорит он.

Напомним, фильм производится при поддержке Госкино. Сумма государственной финансовой помощи составляет около 12 млн грн, при общей стоимости производства в размере почти 24 млн грн.

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Роман «Залишенець. Чорний ворон» рассказывает о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х гг. На их черном боевом флаге было написано: "Воля України або смерть". В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской народной республики, закончилась. Однако вооруженная борьба длилась еще много лет почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного яра сопротивлялись советской оккупации, боролись за свободу украинского народа. Роман разошелся тиражом в 300 тыс. экземпляров.

Фото: Пресс-служба канала «1+1»

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