Дзидзьо: «Если государство дает деньги на фильмы, то пусть эти фильмы будут в бесплатном доступе в интернете»

С Михаилом Хомой «Телекритика» пообщалась в очень насыщенное для него время – между озвучкой фильма «DZIDZIO Первый раз», который совсем скоро выйдет на экраны, и очередной деловой встречей. Даже в таких обстоятельствах Михаил (который, по его словам, даже ночует в студии) моментально располагает к себе собеседника.
Мы воспользовались возможностью и выслушали искренний рассказ о подводных камнях кинобизнеса. Почему Михаил Хома никогда не будет снимать в фильмах девушек-моделей? Почему «DZIDZIO Первый раз» вышел дороже «DZIDZIO Контрабаса»? Что не так с действующим форматом госфинансирования кинематографа? И наконец - готов ли Михаил выйти из амплуа Дзидзьо?
Дело в том, что у меня не было времени. Как говорит моя мама: «Час не проходить, а минає». Надо было быстро набрать команду, потому что «кинокомпании» – это сейчас только так называется, а в принципе люди сами по себе: зовешь друзей, тех коллега, которых ты собрал за жизнь – оператора, помощника, фокус-пуллера, – ты всех уже наизусть знаешь, потому что был с ними предыдущий опыт с видео в интернете. А в интернете было немного проще, потому что тогда был единственный страх – «что скажут люди?». А теперь единственный страх – он не единственный. (Смеется.)
Хотелось бы, чтобы было так: один год – один фильм, но в этом году фильм меня немного выбил из колеи, потому что самому это трудно делать, к тому же тур – 45 концертов, «Арена-Львов», подготовка. Я люблю этим заниматься, но это все занимает время. Я открыт к сотрудничеству, но я хочу, чтобы фильм имел успех, чтобы получилось красиво и был свой почерк. Мне не нравятся съемки по-сериальному – я люблю документальность. Это трудно в Украине, потому что если рассматривать это как бизнес, то надо снимать дешево и чтобы была какая-то звезда.
Когда мы только начинали и снимали короткометражки, я мог сказать: «Давай я тебя запишу, будешь художник-постановщик». А в ответ: «Да ты что, это так унизительно, не пиши мне такого!» А сейчас эта должность на уровне оператора, режиссера. И некоторые наши коллеги по кино уже научились брать деньги в евро и в долларах. Они еще не понимают до конца, где они работают. Должны быть адекватные ставки, потому что нет еще даже профессионалов, которые качественно это делали. (Хотя у нас есть люди, которые, например, хорошо снимают рекламу.)
«Я не могу заплатить оператору 70 тыс. долларов. Ему заплачу, художникам заплачу, тебе заплачу – а где же тогда бизнес? Пока главная плата за сделанное – это моральное удовлетворение»
Сейчас выскочили талантливые люди, которые очень дорого себя оценивают, но кино не продается, мы еще на начальном этапе, где я не могу заплатить оператору 70 тыс. долларов. Ему заплачу, художникам заплачу, тебе заплачу – а где же тогда бизнес? Пока главная плата за сделанное – это моральное удовлетворение. Молодым людям надо договариваться, объединяться – потому что если бизнеса не будет, люди просто разойдутся или разъедутся работать за границу.
Dzidziofilm – это исполнительный продюсер Диана Юраш, я, пиар-менеджер Лиля Слюсар, звукорежиссер Сергей Лыба, продюсер Анатолий Безух... (загибает пальцы). В офисе постоянно работает примерно 20 человек, но есть еще те, кого подключают дополнительно. И чтобы превратить это в бизнес, надо этих людей содержать, платить зарплаты. Потому что нельзя же зарабатывать на концертах и с этого их кормить. Я себе думал: «Боже, надо эту машину как-то завести, чтобы этот организм заработал, потому что сейчас фильм закончится, и надо же людям платить деньги». Но по всем использованным ресурсам я рассчитался. Для этого надо занимать деньги, свои отдавать, да и просто ночевать в студии каждый день. Но это для меня плата за науку – ни один университет этому не научит.
«Dzidzio Первый раз» вышел дороже предыдущего фильм, потому что я захотел и ту анаморфную оптику, и правильную камеру. В этот раз я решил, что будем снимать на dolly – по сути, это классический стиль съемки, но это трудно, нужно все время переставлять камеру, это долго, это краны, это дроны. И еще была куча локаций – железная дорога, больница...
Я нуждаюсь в максимальной поддержке и на каждом концерте рассказываю, как это трудно. Что такое билет в кинотеатр? 85 грн. Билет на концерт – 500–700 грн, и при этом полные залы. Это означает, что люди не приучены, не имеют привычки ходить развлекаться в кино. У нас ходит 500 тысяч, если один миллион – это феномен. Но может ходить два, три. Для этого нужно больше кинотеатров, и какая-то финансовая стабильность, чтобы люди могли себе это позволить. Потому что у нас ходят с детьми, и это что-то стоит – поп-корн, кола, кофе, чай, водичка, вот уже и 500 гривен.
Я сразу говорил: «Диана, ни у кого (из госучреждений) мы деньги просить не будем». Она: «Нет, все просят». Я не был сторонником того, чтобы просить, но Диана подготовила все документы. И у нас кино патриотическое, вот в чем суть. Что такое патриотика – это что, только исторические факты и о сине-желтом флаге? Патриотическое кино – это когда вся команда с украинскими паспортами, когда фильм снимается на украинском языке. Это когда я поднимаю тему: «Кто написал гимн Украины?» И я услышал один очень глупый ответ, который даже потом засунул как сценку в кино: «Тарас Григорьевич Шевченко». (Смеется.) И я выгнал этого персонажа из хора. А ходить в вышиванке и кричать «Героям слава!» – это не патриотизм. Не надо это искусственно навязывать. Патриотизм может быть разным. И если нам финансирование не дали, то я хотел бы потом взглянуть на те фильмы, которым дали. Сколько у этого кино будет просмотров?
И если государство предоставляет такую помощь, то, пожалуйста, заливайте это в интернет и показывайте бесплатно, потому что это и так налоги людей. А вы идете с этим кино в кинотеатр?! Вы не понимаете, что вы зашли на территорию развлечений для людей? Это не университет, где учат за деньги. Я не хочу учиться, я уставший пришел с работы. Заливайте и почитайте, что скажет публика о вашем патриотическом фильме – так надо делать. Так будет правильно.
Пока мы занимаемся исключительно проектами Dzidzio, здесь есть куда двигаться. Я бы очень хотел сделать фильм со взрослой компанией людей, которые умеют это делать, умеют продавать. Я умею писать, создавать, а продавать – только на концертах. Я знаю, как обратиться к людям, пригласить их. А вот в большем масштабе...
«Мы в Украине снимаем фестивальное, артхаусное кино за государственные деньги. А потом смотришь это кино – в нем нет никакой философии, никакой художественности, все по-стариковски»
В этом году, слава богу, с B&H согласились, и я Богдану Батруху говорил (заговорщически): «А давайте сделаем, как в Голливуде». И он ответил: «Давай! Ты думай о фильме, а я буду думать, как его продать». Есть еще вопрос дат, потому что за полгода до выхода фильма надо знать дату начала проката. У нас была проблема, я хотел выпустить в ноябре, ко дню рождения себе подогнать. Не получилось, потому что наш коллега Сергей Лавренюк (продюсер фильма «DZIDZIO Контрабас». – Ред.) там стоял с фильмом «11 детей из Моршина». Пришлось подвинуться, чтобы не мешать друг другу – надо наоборот помогать, чтобы у обоих какие-то кассовые сборы были. Перенесли на 27 декабря, потом говорят – тоже нельзя, потому что здесь человек передумал, тоже хочет 27-го. Тогда я и пошел в B&H.
Но я думаю, что это временная проблема, и через пять лет вообще будет по 3–5 украинских премьер одновременно выходить, это нормально. Но дистрибьюторам и кинотеатрам надо соответствующее кино. Потому что мы в Украине снимаем фестивальное, артхаусное кино за государственные деньги. А потом смотришь это кино – в нем нет никакой философии, никакой художественности, все по-стариковски. Так никто не снимает. У нас, по сути, и школы еще нет. И сейчас – золотое время ее основать. Все хотят сразу делать, как американцы – но пройдитесь по нашим улицам: там не Америка.
И нет еще звезды в украинском кино – все лезут или с эстрады, или с телевидения, а кино – это совсем другой стиль. И сейчас есть возможность молодежи показать себя, что мы и сделали в нашем фильме: я был против кастинга каких-то известных людей, я хотел дать дорогу молодым и талантливым. На роль нашей Квитки, которую сыграла Анна Тихомирова, пришли где-то 600 девушек, и они все не подходили, я себе «накрутил» одну, а потом не мог с ней договориться, потому что оказалось, что она где-то в Америке...
Затем, пролистав анкеты, смотрю и говорю – а ну, давайте, покажите эту. На собеседовании Анна мне очень понравилась: она открыта, честна, без всякого пафоса, естественная, с ошибками – а мне это очень нравится. Потому что в кино не может быть все идеально. Мне нравятся в первую очередь люди симпатичные, а идеального человека, модель, я никогда не буду снимать в своих фильмах. Все актеры, которых мы собрали – они немного мультяшные. И у нас есть люди из всей Украины – Харькова, Ровно, Днепра. Они не известные, но они все талантливы. Эти люди часто работают не по специальности, они просто любят играть.
Фильм получился очень хороший, милый, для всех – для папы, для мамы, для детей. Конечно, там немного есть грань, но нельзя себя всегда подстригать под то, что говорят – это не так, это 16+, это 18+... Это подножка себе. Надо быть смелым, потому что в Европе только сейчас начинают понимать, что цензура слишком все приглаживает. Посмотрите, как люди в интернете общаются – сокращенные слова, смайлы, – а мы хотим, чтобы все было причесано. Кино – это не телевидение, в кино надо делать ошибки: люди верят фильму, когда видят в нем свой быт. Потому что в кино надо обмануть человека, ввести в то состояние, в котором он на полтора часа забудется. И чтобы получилась эта магия, человек должен верить в то, что на экране.
«Взрослая тематика»? Куда там! Кто такой Дзидзьо – это по сути большой ребенок, который застрял в 13-летнем возрасте, с тех пор как мама уехала в Португалию. И вот мама ищет ему подругу, и у него в первый раз появляется девушка. Как раз детям будет очень интересно, это детская тематика. Но в нашем прокатном свидетельстве написано о зрительской аудитории 12+.
Кино надо снять так, чтобы и деньги вернуть, и людям понравилось. А те 20%, которым фильм не нравится, мешают развитию – они привыкли к тебе, и уже пишут тебя фильмы, пишут вместо тебя песни. Если бы я слушался того, что мне подсказывают люди, было бы «стоп» уже давно. Надо иметь смелость выдерживать критику и идти вперед. Как у меня было с «историями»: меня Кузьма когда попросил вместе написать песню, историю. Я написал одну – боже, все на ура восприняли, залил в интернет – все радуются. Говорит, может еще одну? Написал – все «фу, ну ты скатился, это уже не тот Дзидзьо». Елки-палки, я просто написал за пять минут историю, потом третью, четвертую – кому-то лучше эта, кому-то – другая.
Дзидзьо чем старше, тем дороже. Он как Николай. Я не то что играю в модного – я просто люблю общаться с молодежью: они подсказывают новые тенденции, направление движения. Когда меня не воспринимали на телевидении и радио, я пошел в интернет и именно там получил первую известность. А теперь Дзидзьо как Николай – сколько бы ему лет не было, он остается популярным.
«Я бы так сыграл плаксу, что люди бы ревели. А вы попробуйте сыграть так, чтобы поднять людям настроение. В этом фильме я хочу найти в людях такие нотки, о которых они забыли. Вспомните о любви! Вы же любите!»
Можно и драмы с ним снимать, и ужасы, но оно все будет иметь привкус комедии. И для Украины это хорошо, нам не надо плакать. Плакать как раз легче: я бы так сыграл плаксу, что люди бы ревели. А вы попробуйте сыграть так, чтобы поднять людям настроение. В этом фильме я хочу найти в людях такие нотки, о которых они забыли. Вспомните о любви! Вы же любите! Будьте добрее, не будьте такими уж черствыми!
Я давно уже хочу снять такую себе мистическую комедию. Я же наслушался этого, это у меня тянется с детства. В те годы очень модно было об инопланетянах рассказывать, парили людям те все страшилки, чтобы они не обращали внимания на то, что в государстве происходило. А в селе моя бабушка Екатерина (это ее мужа Яна, поляка, назвали «Дзидзьо») рассказывала всякие истории – о том, как цветет папоротник, что если его найдешь, будешь понимать язык зверей. Я всего этого нахватался, как зайчиков, и буду показывать в творчестве.
Фото: пресс-служба