Дзидзьо: «Если государство дает деньги на фильмы, то пусть эти фильмы будут в бесплатном доступе в интернете»

«Dzidzio Первый раз» вышел дороже предыдущего фильм, потому что я захотел и ту анаморфную оптику, и правильную камеру. В этот раз я решил, что будем снимать на dolly – по сути, это классический стиль съемки, но это трудно, нужно все время переставлять камеру, это долго, это краны, это дроны. И еще была куча локаций – железная дорога, больница...

Я нуждаюсь в максимальной поддержке и на каждом концерте рассказываю, как это трудно. Что такое билет в кинотеатр? 85 грн. Билет на концерт – 500–700 грн, и при этом полные залы. Это означает, что люди не приучены, не имеют привычки ходить развлекаться в кино. У нас ходит 500 тысяч, если один миллион – это феномен. Но может ходить два, три. Для этого нужно больше кинотеатров, и какая-то финансовая стабильность, чтобы люди могли себе это позволить. Потому что у нас ходят с детьми, и это что-то стоит – поп-корн, кола, кофе, чай, водичка, вот уже и 500 гривен.