Джуди Денч рассказала, как стала начальницей Джеймса Бонда

Актриса Джуди Денч, сыгравшая в восьми фильмах о Джеймсе Бонде, поделилась с журналом Hello! историей о том, как и почему она попала в бондиану.

"Главу МИ-6 М в фильмах о Джеймсе Бонде я сыграла из-за мужа (актера Майкла Уильямса, умершего в 2001 году. – Ред.). Майкл упросил меня сняться в «Золотом глазе» (1995), потому что хотел похвастаться друзьям, что живет с девушкой Бонда. В итоге я сыграла в восьми фильмах серии, и теперь друзья моего внука хвастаются, что они знают настоящую М. А я говорю им: "Да, это я. Будете шалить, упрячу вас в подвалы МИ-6", – рассказала она.

Последний фильм из цикла со своим участием – «007: Спектр», вышедний в 2015 году, – Денч до сих пор не смотрела. "В кино, в отличие от театра, ты не можешь ничего изменить. Это на сцене режиссер говорит: "Что-то ты на спектакле была не очень", и на следующий день я могу исправиться. С кино этот трюк не работает. Поэтому я всегда смотрела свои фильмы через много лет после их выхода: я просто забывала все, что было на съемках, и наслаждалась фильмом как обычный зритель", – пояснила актриса.