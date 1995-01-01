Джуди Денч рассказала, как стала начальницей Джеймса Бонда

Актриса Джуди Денч, сыгравшая в восьми фильмах о Джеймсе Бонде, поделилась с журналом Hello! историей о том, как и почему она попала в бондиану.
"Главу МИ-6 М в фильмах о Джеймсе Бонде я сыграла из-за мужа (актера Майкла Уильямса, умершего в 2001 году. – Ред.). Майкл упросил меня сняться в «Золотом глазе» (1995), потому что хотел похвастаться друзьям, что живет с девушкой Бонда. В итоге я сыграла в восьми фильмах серии, и теперь друзья моего внука хвастаются, что они знают настоящую М. А я говорю им: "Да, это я. Будете шалить, упрячу вас в подвалы МИ-6", – рассказала она.
Последний фильм из цикла со своим участием – «007: Спектр», вышедний в 2015 году, – Денч до сих пор не смотрела. "В кино, в отличие от театра, ты не можешь ничего изменить. Это на сцене режиссер говорит: "Что-то ты на спектакле была не очень", и на следующий день я могу исправиться. С кино этот трюк не работает. Поэтому я всегда смотрела свои фильмы через много лет после их выхода: я просто забывала все, что было на съемках, и наслаждалась фильмом как обычный зритель", – пояснила актриса.
Еще одна причина, по которой она не смотрела ленту, – ухудшение зрения. "А еще я довольно болезненно реагирую на свое изображение на экране. С возрастом пропасть между тем, какой ты себя видишь, и тем, какая ты на самом деле, все больше. Мне, например, кажется, что я все та же тонкая, звонкая девушка лет 40. И знаете, я решила, пусть лучше я останусь в своем представлении этой девушкой. На такую Джуди Денч я согласна", – добавила актриса.
Напомним, персонаж, которого Джуди Денч играла в бондиане, – это глава британской секретной службы MИ-6. Псевдоним «M» придумал автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде, британский журналист Ян Флеминг, взяв первую букву имени реально существовавшего главы Секретной Службы ее Величества Мэнсфилда Смита-Камминга. М появляется во всех фильмах о Бонде, за исключением «Только для ваших глаз» (1981 г.) и дает задания агенту 007.
Фото: 007.com