Джош Бролин перевоплощается в типичного батю в новом фильме Netflix

6 июля на стриминговой платформе вышел фильм «Наследие охотника на белохвостого оленя» – еще одна комедийная роль в обойме звезды боевиков Джоша Бролина («Мстители», «Дэдпул 2»).
В новой комедии Бролин сыграл Бака Фергюсона – знаменитого охотника и телезвезду. На очередную вылазку в лес Бак берет с собой 12-летнего сына (Монтана Джордан), чтобы попробовать наладить с ним отношения. Судя по забавному трейлеру, в котором Бролин с усами-«подковой» занимается обычными для провинциальных американских папаш делами, ждать от фильма экшна в стиле недавнего «Калибра» от Netflix не стоит, а вот семейную эсцентричную комедию – пожалуйста.
Предыдущей режиссерской работой Джоди Хилла был «Типа крутой охранник» с Сетом Рогеном в главной роли. Как и во всех его фильмах, в «Охотнике» играет Дэнни Майкбрайд – ему досталась роль компаньона и оператора главного героя.
Напомним, что перед выбором Джоша Бролина на роль Кейбла в «Дэдпуле 2» кастинг серьезно потрепал нервы автору одноименного комикса, попытавшемуся заманить в фильме Рассела Кроу.