Джош Бролин перевоплощается в типичного батю в новом фильме Netflix

Предыдущей режиссерской работой Джоди Хилла был «Типа крутой охранник» с Сетом Рогеном в главной роли. Как и во всех его фильмах, в «Охотнике» играет Дэнни Майкбрайд – ему досталась роль компаньона и оператора главного героя.

Напомним, что перед выбором Джоша Бролина на роль Кейбла в «Дэдпуле 2» кастинг серьезно потрепал нервы автору одноименного комикса, попытавшемуся заманить в фильме Рассела Кроу.