ТЕЛЕКРИТИКА

Джордж Мартин рассказал, какой он герой «Игры престолов»

Культура

Создатель фэнтези-эпопеи «Песнь Льда и Пламени», американский писатель Джордж Мартин рассказал в интервью российскому кинокритику Антону Долину, на какого персонажа сериала «Игра престолов» он больше всего похож.


"Боюсь, на самом деле я больше похож на Сэмвелла Тарли. Добрый старина Сэм. Ну, а хотел бы я быть, естественно, Джоном Сноу – байроническим и романтическим героем, в которого влюблены все девушки", –  признался писатель.
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Сэмвелл Тарли – один из центральных персонажей серии романов и сериала, от лица которого ведется часть глав «Песни Льда и Пламени». Сэм умен, образован и проницателен, но имеет избыточный вес и совсем не умеет драться, а также считает себя трусом. В телесериале «Игра престолов» роль Тарли играет Джон Брэдли.

Также писатель признался, что легче всего ему дались те главы, которые написаны от лица Тириона Ланнистера – одного из самых любимых зрителями персонажей сериала, чью роль воплотил на экране актер Питер Динклейдж.

"Я бы хотел сказать, что похож на него, несмотря на все его недостатки. Но, увы, я не Тирион. Он невероятно остроумен, а я нет. Он острит постоянно, а я иногда неделями ломаю голову, чтобы придумать эти остроты. В реальной жизни – я тот самый человек, который постоянно сетует про себя: «Черт, вот как мне было надо тогда сказать, почему же я не додумался три недели назад»", – рассказал Джордж Мартин в интервью.

Напомним, 16 июля стартовал предпоследний, седьмой сезон сериала.

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