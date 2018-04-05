Джон Красински признался, что сыграл тайную роль в «Тихом месте»

«Прекрасные люди из ILM (Industrial Light & Magic, американская студия спецэффектов. – Ред.) спросили меня: "А как эта тварь движется?" Я ответил: "Ну, вот как-то так он должен красться". А они: "Слушай, почему бы тебе не надеть костюмчик?" И я с радостью согласился», – рассказал режиссер.

Напомним, что на днях была анонсирована программа фестиваля «Новое немецкое кино» в Киеве, где будет представлено иммерсивное пространство по мотивам рассказа Франца Кафки «Превращение».

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