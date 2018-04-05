Джон Красински признался, что сыграл тайную роль в «Тихом месте»

На шоу Jimmy Kimmel Live актер и режиссер рассказал, как в своем дебютном триллере побывал параллельно в шкуре героя и антагониста.
Еще недавно мы потешались над Тильдой Суинтон, которая сыграла роль старика в новой «Суспирии» и не признавалась даже после того, как ее узнали. Что ж, Джону Красински («Джек Райан») камуфляж удался лучше – наверное, потому, что был создан с помощью компьютерных технологий.
Но если начистоту, Красински просто послужил моделью в CGI-костюме для создания монстра из фильма. «Это сломает мне карьеру», – в шутку заявил он ведущему Джимми Киммелу перед тем, как рассказать историю создания пришельца.
«Прекрасные люди из ILM (Industrial Light & Magic, американская студия спецэффектов. – Ред.) спросили меня: "А как эта тварь движется?" Я ответил: "Ну, вот как-то так он должен красться". А они: "Слушай, почему бы тебе не надеть костюмчик?" И я с радостью согласился», – рассказал режиссер.
Напомним, что на днях была анонсирована программа фестиваля «Новое немецкое кино» в Киеве, где будет представлено иммерсивное пространство по мотивам рассказа Франца Кафки «Превращение».
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