Джессика Честейн захотела стать актрисой благодарю «Чужому»

«Всю жизнь я хотела быть актрисой. Наверное, зерно стало прорастать, когда я увидела Сигурни Уивер в «Чужих» на борту корабля вместе с мужчинами. Именно поэтому я всегда рассматривала фильм как возможность для женщин разрушить стереотипы, хотя несколько позже убедилась, как мало таких героинь. И сейчас я усиленно работаю над тем, чтобы у женщин появилось больше шансов», – рассказала актриса.

Напомним, 2 января в калифорнийском городе Палм-Спрингс состоялся 29-й международный кинофестиваль, на котором Джессика Честейн получила за фильм «Игра Молли» награду в номинации «Председатель комиссии».