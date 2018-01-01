ТЕЛЕКРИТИКА

Джастин Тимберлейк в образе Стива Джобса и танцующий робот: премьера нового клипа

Культура

Фанаты Джастина Тимберлейка, ликуйте! Певец выпустил первый сингл из своего нового альбома Man of the Woods и снял на него клип.


В видео Filthy Джастин Тимберлейк выходит на сцену в образе, который напоминает Стива Джобса, и представляет аудитории танцующего робота. Дальше спойлерить не будем – смотрим!

Клип снял Марк Романек, который был режиссером видеоработ Дэвида Боуи, Мадонны, Джей Зи, Тейлор Свифт и Red Hot Chili Peppers.

В 2016 году Романек также выступил автором клипа Тимберлейка Canʼt Stop the Feeling.

Man of the Woods – первый студийный альбом Джастина Тимберлейка за пять лет, он выйдет 2 февраля.

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