Джастин Тимберлейк в образе Стива Джобса и танцующий робот: премьера нового клипа

Фанаты Джастина Тимберлейка, ликуйте! Певец выпустил первый сингл из своего нового альбома Man of the Woods и снял на него клип.
В видео Filthy Джастин Тимберлейк выходит на сцену в образе, который напоминает Стива Джобса, и представляет аудитории танцующего робота. Дальше спойлерить не будем – смотрим!
Клип снял Марк Романек, который был режиссером видеоработ Дэвида Боуи, Мадонны, Джей Зи, Тейлор Свифт и Red Hot Chili Peppers.
В 2016 году Романек также выступил автором клипа Тимберлейка Canʼt Stop the Feeling.
Man of the Woods – первый студийный альбом Джастина Тимберлейка за пять лет, он выйдет 2 февраля.