Дж. К. Симмонс раздвоился в новом сериале

Сериальные двойники продолжают размножаться с пугающей скоростью. «По ту сторону» – шпионский фантастический триллер с метафизической составляющей. Главный герои сериала, Говард Силк в исполнении Дж. К. Симмонса, скромный служащий бюрократического аппарата ООН. Однажды Силк обнаруживает, что правительство охраняет секрет перехода в параллельное измерение…