Дж. К. Симмонс раздвоился в новом сериале

Канал Starz представил новый трейлер будущего сериала «По ту сторону», в котором Дж. К. Симмонс сыграл две главные роли сразу.
Сериальные двойники продолжают размножаться с пугающей скоростью. «По ту сторону» – шпионский фантастический триллер с метафизической составляющей. Главный герои сериала, Говард Силк в исполнении Дж. К. Симмонса, скромный служащий бюрократического аппарата ООН. Однажды Силк обнаруживает, что правительство охраняет секрет перехода в параллельное измерение…
Премьера сериала состоится 21 января. Пилотный выпуск уже сейчас можно посмотреть на сайте канала Starz – разумеется, в оригинальной озвучке, без перевода.