«Два немотивированных персонажа»: пользователь IMDb объяснил, зачем изменил аннотацию к «Крыму»

Вчера пользователи крупнейшей в мире базы данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) заметили, что к российской скандальной драме «Крым» режиссера Алексея Пиманова появилась новая аннотация.
Как известно, фильм рассказывает о романтических отношениях молодого человека из Севастополя и журналистки из Киева, которые развиваются весной 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. По словам Пиманова, он посвятил ленту украинским и российским офицерам, не ставшим стрелять друг в друга.
"Два немотивированных персонажа орут друг на друга без причины, потому что режиссер считает, что так делаются дела в Голливуде", – говорится в новом описании к фильму на IMDb.
Позже выяснилось, что изменил аннотацию некий Дмитрий Коноплев – пользователь IMDb. Изданию TJournal он рассказал, что зарегистрирован на этом сайте более года, но активную ссылку «Добавить описание» заметил впервые и сразу решил ней воспользоваться.
"Я сомневался, что мои правки пройдут модерацию, но так случилось, что их одобрили. Мне кажется, что интернет – это последний островок свободы, который у нас остался, и этим нужно пользоваться. Проект Пиманова, безусловно, является бесполезной тратой бюджетных денег, и высмеивать это «кино» нужно везде, где это возможно", – объяснил он.
Отметим, сейчас рейтинг «Крыма» на IMDb составляет 1,2 балла из 10. Кроме того, картина входит в рейтинг худших российских фильмов, по мнению пользователей «Кинопоиска». А, по данным российской Единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах, за весь период проката его посмотрели лишь около 1,5 млн человек. Тогда как российские провластные СМИ писали о якобы феноменальном успехе ленты.
Напомним, в прокат «Крым» вышел в конце сентября.