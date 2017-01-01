«Два немотивированных персонажа»: пользователь IMDb объяснил, зачем изменил аннотацию к «Крыму»

Позже выяснилось, что изменил аннотацию некий Дмитрий Коноплев – пользователь IMDb. Изданию TJournal он рассказал, что зарегистрирован на этом сайте более года, но активную ссылку «Добавить описание» заметил впервые и сразу решил ней воспользоваться.

"Я сомневался, что мои правки пройдут модерацию, но так случилось, что их одобрили. Мне кажется, что интернет – это последний островок свободы, который у нас остался, и этим нужно пользоваться. Проект Пиманова, безусловно, является бесполезной тратой бюджетных денег, и высмеивать это «кино» нужно везде, где это возможно", – объяснил он.

Отметим, сейчас рейтинг «Крыма» на IMDb составляет 1,2 балла из 10. Кроме того, картина входит в рейтинг худших российских фильмов, по мнению пользователей «Кинопоиска». А, по данным российской Единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах, за весь период проката его посмотрели лишь около 1,5 млн человек. Тогда как российские провластные СМИ писали о якобы феноменальном успехе ленты.

Напомним, в прокат «Крым» вышел в конце сентября.