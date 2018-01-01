Драматические брови: на Amazon вышел новый сериал о похождениях Джека Райана

Сегодня на Amazon Video состоялась премьера боевика об агенте ЦРУ, которого в этой инкарнации сыграл Джон Красински («Тихое место»).
Спецагенты никогда не останутся без работы, ни в жизни, ни на экране, и очередное (после ремейка «Трех дней Кондора») тому подтверждение – веб-сериал по мотивам шпионских романов Тома Клэнси. Ранее агента Джека Райана на экране изображали Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн, а в 2018 году эта роль перешла к порядочному семьянину Джону Красински, сбрившему с лица постапокалиптическую растительность после съемок в собственном триллере «Тихое место». В лучших традициях шпионских боевиков ему придется покинуть свой уютный письменный столик в недрах агентства и носиться по всему миру за террористами. Добро в образе Джека, само собой, победит, но на всякий случай предупреждаем, что сериал еще за 4 месяца до премьеры продлили на второй сезон.
Ранее критики выдали несколько сдержанных допремьерных рецензий; в частности, на The Guardian вышла статья под заголовком «Брови Джона Красински играют лучше, чем Джон Красински». Сам актер при этом выглядит, по мнению обозревателя, как «CGI-гибрид Джона Хэмма в "Безумцах" и принца Эрика из "Русалочки"».
Ранее мы писали о том, как на Комик-коне в Сан Диего Amazon представила «первый в мире гиперреальный шпионский экспириенс» по мотивам «Джека Райана». Фанатам предлагалось посетить квест-комнаты, пронизанные лазерными лучами, прыгнуть из макета вертолета, установленного на высоте 30 футов (благодаря VR-шлему легко создать иллюзию, что ты пролетел все 3000), добыть поддельные документы и получить мини-задания от актеров. Дорого, богато, захватывающе и реалистично: даже жаль, что первые отзывы критиков о самом сериале не содержат аналогичных эпитетов.