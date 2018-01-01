Драматические брови: на Amazon вышел новый сериал о похождениях Джека Райана

Ранее критики выдали несколько сдержанных допремьерных рецензий; в частности, на The Guardian вышла статья под заголовком «Брови Джона Красински играют лучше, чем Джон Красински». Сам актер при этом выглядит, по мнению обозревателя, как «CGI-гибрид Джона Хэмма в "Безумцах" и принца Эрика из "Русалочки"».

Ранее мы писали о том, как на Комик-коне в Сан Диего Amazon представила «первый в мире гиперреальный шпионский экспириенс» по мотивам «Джека Райана». Фанатам предлагалось посетить квест-комнаты, пронизанные лазерными лучами, прыгнуть из макета вертолета, установленного на высоте 30 футов (благодаря VR-шлему легко создать иллюзию, что ты пролетел все 3000), добыть поддельные документы и получить мини-задания от актеров. Дорого, богато, захватывающе и реалистично: даже жаль, что первые отзывы критиков о самом сериале не содержат аналогичных эпитетов.