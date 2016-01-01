Драматический мюзикл «Ла-ла лэнд» наградили семью «Золотыми глобусами»

Как указано на официальном сайте кинопремии, «Ла-Ла Лэнд» победил в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек». Статуэтки за лучшие женскую и мужскую роль в комедии или мюзикле получили исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг. Дэмьен Шазелл победил в номинации «Лучший режиссер».

Премию в номинации «Лучший фильм-драма» получил «Лунный свет» Барри Дженкинса. Лучшим телесериалом назвали байопик о королеве Елизавете II «Корона», лучшим телефильмом — первый сезон телесериала «Американская история преступлений». Лучшим фильмом на иностранном языке лента признана картина Пола Верховена «Она».

Напомним, что церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения проходит в Калифорнии. Премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Эта премия – своего рода репетиция «Оскара», так что самый реальный номинант на премию Американской киноакадемии вполне очевиден.

А наш материал о «Ла-ла лэнде» читайте завтра, 10 января.