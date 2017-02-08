«Довлатов» и фильм с Руни Марой поборются за победу на Берлинале

Берлинский международный кинофестиваль объявил фильмы, который в следующем году будут бороться за его главную награду − «Золотого медведя».

Так, в основном конкурсе Берлинале участвуют: «Не волнуйся, пешком он далеко не уйдет» Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом, Руни Марой, Джоном Хиллом и Удо Киром в ролях; «Довлатов» – о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в 1971 году российского режиссера Алексея Германа-младшего, главные роли в котором сыграли Данила Козловский, Светлана Ходченкова и сербский актер Милан Марич; «Ева» Бенуа Жако; «Моя дочь» Лауры Биспури; «В проходах» Томаса Штубера; «Моего брата зовут Роберт и он идиот» Филипа Гренига и «Лицо» Малгожаты Шумовской.