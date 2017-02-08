«Довлатов» и фильм с Руни Марой поборются за победу на Берлинале

Берлинский международный кинофестиваль объявил фильмы, который в следующем году будут бороться за его главную награду − «Золотого медведя».
Так, в основном конкурсе Берлинале участвуют: «Не волнуйся, пешком он далеко не уйдет» Гаса Ван Сента с Хоакином Фениксом, Руни Марой, Джоном Хиллом и Удо Киром в ролях; «Довлатов» – о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в 1971 году российского режиссера Алексея Германа-младшего, главные роли в котором сыграли Данила Козловский, Светлана Ходченкова и сербский актер Милан Марич; «Ева» Бенуа Жако; «Моя дочь» Лауры Биспури; «В проходах» Томаса Штубера; «Моего брата зовут Роберт и он идиот» Филипа Гренига и «Лицо» Малгожаты Шумовской.
Во внеконкурсной секции Berlinale Special Gala будет показан новый фильм Изабель Койшет «Книжная лавка» с Эмили Мортимер, Биллом Найи и Патрисией Кларксон, а также «Тихая революция» Ларса Крауме.
В программу «Панорама», куда отбираются новые независимые и авторские фильмы, поднимающие противоречивые темы или имеющие нетрадиционный эстетический стиль, попали австрийская лента L'Animale, бразильские документальные Bixa Travesty (Tranny Fag) и Ex Pajé (Ex Shaman), аргентинская Malambo, el hombre bueno (Malambo, the Good Man), франко-греческая документальная Obscuro Barroco, аргентино-нидерландско-швейцарская La omisión (The Omission), американо-британско-кипрская «Профайл» режиссера Тимура Бекмамбетова, японские River's Edge и Yocho (Foreboding), шведско-датско-американская документальная That Summer и немецко-бразильско-французская документальная Zentralflughafen THF (Central Airport THF).
Напомним, в 2018 году кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля. Впервые в истории Берлинале его откроет мультфильм – «Остров собак» режиссера Уэса Андерсона, фильм «Отель Гранд Будапешт» которого в 2014 году получил Гран-при жюри фестиваля.
Фото: Wikimedia.org / Leod23