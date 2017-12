«Довлатов» и фильм с Руни Марой поборются за победу на Берлинале

Во внеконкурсной секции Berlinale Special Gala будет показан новый фильм Изабель Койшет «Книжная лавка» с Эмили Мортимер, Биллом Найи и Патрисией Кларксон, а также «Тихая революция» Ларса Крауме.

В программу «Панорама», куда отбираются новые независимые и авторские фильмы, поднимающие противоречивые темы или имеющие нетрадиционный эстетический стиль, попали австрийская лента L'Animale, бразильские документальные Bixa Travesty (Tranny Fag) и Ex Pajé (Ex Shaman), аргентинская Malambo, el hombre bueno (Malambo, the Good Man), франко-греческая документальная Obscuro Barroco, аргентино-нидерландско-швейцарская La omisión (The Omission), американо-британско-кипрская «Профайл» режиссера Тимура Бекмамбетова, японские River's Edge и Yocho (Foreboding), шведско-датско-американская документальная That Summer и немецко-бразильско-французская документальная Zentralflughafen THF (Central Airport THF).