ТЕЛЕКРИТИКА

«Донбасс» представит Украину на «Оскаре»

Культура

Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» был отобран украинским оскаровским комитетом в качестве национального претендента на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.


Картина, рассказывающая о событиях на востоке Украины, обошла в национальном отборе 5 других претендентов: «Браму» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния и «Киборги» Ахтема Сеитаблаева.

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Ранее, 21 августа драма Лозницы вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Мировая премьера ленты прошла в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и удостоилась премии за лучшую режиссуру.

Североамериканская премьера «Донбасса» состоится в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в секции Contemporary World Cinema.

Напомним, фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Съемки «Донбасса» проходили зимой в Кривом Роге. Лента, рассказывающая о жизни в самопровозглашенных «республиках» на востоке нашей страны,выйдет в широкий украинский прокат 18 октября.

Фото: Getty Images

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