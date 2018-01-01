«Донбасс» представит Украину на «Оскаре»

Ранее, 21 августа драма Лозницы вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Мировая премьера ленты прошла в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и удостоилась премии за лучшую режиссуру.

Североамериканская премьера «Донбасса» состоится в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в секции Contemporary World Cinema.

Напомним, фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Съемки «Донбасса» проходили зимой в Кривом Роге. Лента, рассказывающая о жизни в самопровозглашенных «республиках» на востоке нашей страны,выйдет в широкий украинский прокат 18 октября.

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