Docudays UA и Goethe-Institut учредили новый киноконкурс

Фестиваль документальных фильмов о правах человека Docudays UA и Goethe-Institut в Украине объявили об учреждении всеукраинского конкурса «CIVIL PITCH: фильмы гражданской активности».

Цель конкурса – объединить общественных активистов и документалистов для создания лент, которые будут иметь потенциал для того, чтобы менять общественность и искать пути преодоления дискриминации и коррупции.

"Мировая практика доказала, что, объединив усилия документалистов (-ок) и активистов (-ок) общественного сектора, можно создать фильмы, которые станут катализаторами глубоких перемен в обществе", – отмечают организаторы конкурса.