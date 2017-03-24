ТЕЛЕКРИТИКА

Docudays UA и Goethe-Institut учредили новый киноконкурс

Культура

Фестиваль документальных фильмов о правах человека Docudays UA и Goethe-Institut в Украине объявили об учреждении всеукраинского конкурса «CIVIL PITCH: фильмы гражданской активности».

Цель конкурса – объединить общественных активистов и документалистов для создания лент, которые будут иметь потенциал для того, чтобы менять общественность и искать пути преодоления дискриминации и коррупции.

"Мировая практика доказала, что, объединив усилия документалистов (-ок) и активистов (-ок) общественного сектора, можно создать фильмы, которые станут катализаторами глубоких перемен в обществе", – отмечают организаторы конкурса.

Культура

Что смотреть на Docudays-2017

Авторы лучших проектов получат денежные призы на производство фильмов.

Больше подробностей о новом конкурсе его организаторы обещают раскрыть во время официальной презентации 27 ноября.

Фото: Pxhere.com

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