До 2025 года выйдут четыре части «Аватара»

Четыре сиквела «Аватара» режиссера Джеймса Кэмерона выйдут на широкие экраны с 2020 по 2025 годы. Съемочная группа уже начала работу над ними, сообщается на Facebook-странице проекта.

Выход первого сиквела запланирован на 18 декабря 2020 года, второго - 17 декабря 2021-го, третьего - 20 декабря 2024-го, четвертого - 19 декабря 2025-го. Фильмы будут сниматься параллельно.

Напомним, научно-фантастический фильм «Аватар» вышел на экраны в 2009 году. В прокате он собрал $2,8 млрд, став самым успешным в истории. Ранее Кэмерон сообщал, что выход второй части намечен на 2018 год.

Фото: Flickr.com / BagoGames