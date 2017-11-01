Дитер Косслик, 15 лет возглавляющий Берлинале, может лишиться своего поста

Директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик, который руководит им с 2002 года, может покинуть свой пост в мае 2019-го, когда истекает срок его контракта.

По крайней мере, этого требуют представители немецкой киноиндустрии, выступившие с совместным заявлением. Всего, по данным издания Der Spiegel, его поддержало 79 кинематографистов, среди которых кинорежиссеры Марен Аде («Тони Эрдманн» и др.), Фатих Акин («На краю рая», «Гуд бай, Берлин!» и др.), Доминик Граф («Скала», «Красный какаду» и др.), Фолькер Шлендорф («Смерть коммивояжера», «Штиль» и др.), Кристиан Петцольд («Барбара», «Феникс» и др.) и другие.

"Берлинале – один из трех лучших кинофестивалей в мире. Смена его руководства даст возможность фестивалю обновить программу и «очиститься»", – считают они.

Отметим, уже долгое время в адрес Берлинале звучат обвинения в том, что его программа переполнена большим количеством номинаций, и в том, что он отстает от других престижных международных кинофестивалей.

Режиссеры предлагают создать международную комиссию, которая будет состоять из равного количества женщин и мужчин из сферы кино и отражать фундаментальную направленность фестиваля. Ее цель должна заключаться в том, чтобы найти "выдающуюся кураторскую личность", увлеченную кино, имеющую хорошие связи по всему миру и способную вывести фестиваль на один уровень с Каннами и Венецией. "Мы хотим прозрачную процедуру и перезагрузку", – подчеркивают кинодеятели.

Позже по этому поводу была проведена открытая дискуссия. На ней о том, что не поддерживает коллег по цеху, заявил, в частности, режиссер Том Тыквер («Беги, Лола, беги», «Парфюмер», «Облачный атлас» и др.), который в 2018 году возглавит жюри Берлинале. Разногласия относительно переформатирования Берлинале возникли, в итоге, и между теми, кто поддержал эту идею.

Сам же Косслик считает все претензии слишком преувеличенными. "Фестиваль показывает не намного больше фильмов, чем до моего руководства. Но билетов продано больше", – сказал он немецкой газете die ZEIT. Кроме того, по его мнению, «сужение» фестиваля имело бы и финансовые последствия, особенно для немецких властей: "Тогда миссис Грюттерс (уполномоченный правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. – ТК) пришлось бы предоставлять еще несколько миллионов евро в виде финансовой помощи, потому что нам не хватало бы средств".

СМИ называют одним из возможных кандидатов на пост директора кинофестиваля главу крупнейшего немецкого кинофонда Medienboard Кирстен Нихуус. Но сама она уверяет, что никогда не претендовала на него.

Напомним, в отличие от Каннского кинофестиваля, Берлинале ориентируется на прогрессивный геополитический кинематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира. В 2018 году Берлинский кинофестиваль запланирован на 15-25 февраля.

Фото: Wikimedia.org / Maximilian Bühn