Директор ОМКФ Юлия Синькевич – о том, зачем фестивалю сериалы: «Дело»

Тот же Netflix, потрясший весь киномир: с ним приходится считаться. Это и фестивальные показы, и театральные показы сериалов. Та же премьера «Твин Пикса» в Каннах тому доказательство. Естественно, мы хотим отражать эту тенденцию в программе кинофестиваля. Поэтому решили эту тему продолжать.

Мы начали сотрудничество с одним из самых престижных фестивалей Series Mania, который проходит в Париже в апреле. И на ОМКФ показываем первые эпизоды европейских сериалов, которые принимали участие в Series Mania из Дании, Франции, Бельгии, Израиля и Украины.

Кроме этого, мы решили расширить деловую часть программы. Это наша объемная коллаборация. Впервые провели питчинг для проектов телесериалов из стран Восточной Европы: Польши, Болгарии, Украины, Венгрии и Хорватии. Партером конкурса стала европейская программа подготовки для сценаристов ScripTeast, рассчитанная на международную аудиторию. Победитель получил приз от компании Star Media — комплекс услуг постпродакшн на сумму $10 тыс.

В вопросе проката сериалов один из самых сложных моментов (и даже мы как фестиваль с этим постоянно сталкиваемся) — это общение с правообладателями, которыми являются, как правило, крупные медиахолдинги, телеканалы: они заинтересованы в показе такого контента, прежде всего, у себя на телеканалах, потом — в кинотеатрах.