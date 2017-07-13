Директор ОМКФ Юлия Синькевич – о том, зачем фестивалю сериалы: «Дело»

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) придерживается мировых трендов. Так, второй год подряд здесь показывают новые европейские телесериалы. А в этом году впервые прошел питчинг сериалов из Центральной и Восточной Европы под названием Odesa IFF ScripTeast Series Projects.
В интервью порталу «Дело» директор ОМКФ Юлия Синькевич рассказала, зачем фестивалю сериалы, как мировые тренды влияют на его программу, а также об украинских фильмах на ОМКФ в этом году.
Мы публикуем самые интересные ее высказывания.
Мы видим, как в последние годы в мире развивается тенденция повышенного интереса к сериалам. Причем я бы не квалифицировала сериальный контент только как телевизионный. Есть хорошее английское словосочетание drama series. Высококачественные сериалы, многосерийный, достаточно объемный контент, который может быть показан на разных платформах, прежде всего в интернете на различных платформах.
Тот же Netflix, потрясший весь киномир: с ним приходится считаться. Это и фестивальные показы, и театральные показы сериалов. Та же премьера «Твин Пикса» в Каннах тому доказательство. Естественно, мы хотим отражать эту тенденцию в программе кинофестиваля. Поэтому решили эту тему продолжать.
Мы начали сотрудничество с одним из самых престижных фестивалей Series Mania, который проходит в Париже в апреле. И на ОМКФ показываем первые эпизоды европейских сериалов, которые принимали участие в Series Mania из Дании, Франции, Бельгии, Израиля и Украины.
Кроме этого, мы решили расширить деловую часть программы. Это наша объемная коллаборация. Впервые провели питчинг для проектов телесериалов из стран Восточной Европы: Польши, Болгарии, Украины, Венгрии и Хорватии. Партером конкурса стала европейская программа подготовки для сценаристов ScripTeast, рассчитанная на международную аудиторию. Победитель получил приз от компании Star Media — комплекс услуг постпродакшн на сумму $10 тыс.
В вопросе проката сериалов один из самых сложных моментов (и даже мы как фестиваль с этим постоянно сталкиваемся) — это общение с правообладателями, которыми являются, как правило, крупные медиахолдинги, телеканалы: они заинтересованы в показе такого контента, прежде всего, у себя на телеканалах, потом — в кинотеатрах.
«Это был сильный год для украинского кино»
В этом году в программе много фильмов из Восточной Европы. Те фильмы, которые мы видели на фестивалях или нам присылали, привлекли наш интерес больше независимых американских картин. Можно было сделать весь конкурс из лент стран Восточной Европы — очень много интересных.
Еще такой момент — во многих фильмах главные героини — женщины. Мы не делали специально такой отбор. Это тенденция. Причем женщинам — главным героиням за 40, иногда за 50, и психологически они находятся в таком состоянии, когда жизнь куда-то завела, но уже сложно начать с нуля. И, несмотря на эту схожесть в каждом фильме, совершенно разный подход, разный киноязык.
Второй раз проводим конкурс европейских документальных фильмов, несмотря на то что Одесский кинофестиваль в первую очередь специализируется на игровом кино, но в мире и в Украине все больше проявляется интерес к документальному кино. Прокат документальных фильмов в кинотеатрах — относительно новая история, но очень успешная в европейских странах и США.
Впервые в международный конкурс ОМКФ взяли два украинских фильма — «Уровень черного» Валентина Васяновича и «Январь-март» Юрия Речинского. Это результат того, что количество фильмов, что снимаются в Украине, выросло с увеличением госфинансирования. Это был сильный год для украинского кино.
В конкурсе короткого метра участвует много фильмов, пришлось сделать три показа. Много длинных коротких метров — по 25-30 минут и много премьер. Темы очень разнообразные, эксперименты очень разные: кто-то идет в мейнстрим-направлении, кто-то в совершенно экспериментальное направление. Очень интересно. И так как мы заметили, что у зрителей на Одесском кинофестивале короткометражки пользуются большой популярностью, перенесли их показы в большой зал.
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Заглавное фото: Оhmylook.ua