Директор Киностудии Довженко рассказал, почему она так мало снимает

Директор Киностудии имени Довжено Олесь Янчук в интервью интернет-изданию Mind пожаловался на отсутствие поддержки со стороны государства.
"Несмотря на то что киностудия государственная, государство нас не поддерживает. В прошлом году мы подавали на конкурс в Госкино 12 сценариев, ни один из них не прошел. Причин мы не знаем – голосование на конкурсе тайное. В этом году с 500 млн грн, выделенных государством на кинопроизводство, студия получила лишь миллион на создание короткометражного фильма-дебюта. А 499 млн грн ушло на частные студии", – рассказал он.
Кроме того, у киностудии плохое техническое состояние. "В ее развитие никто не вкладывал деньги, наоборот, в последние годы у нее постоянно что-то забирают и закрывают", – отметил Янчук. Так, по его словам, у киностудии забрали натурную площадку под поле для гольфа на Оболони и элитные дома, а его предшественники закрыли несколько цехов: макетный, лабораторный, цех комбинированных съемок и др.
"Здания не ремонтируют, серьезное оборудование последний раз здесь закупали десять лет назад. Но нам еще многое нужно – киностудия уже давно не предприятие с замкнутым циклом производства, часть услуг мы заказываем на стороне, например, звук в системе dolbi мы сводим на других студиях, арендуем цифровые камеры – у нас только одна.В 2015 году мы просили 9 млн грн на ремонт, но нам дали 561 тыс. грн – хватило на частичный ремонт крыш, другие проблемы остались", – добавил директор киностудии.
Для того чтобы модернизировать киностудию, по оценке Олеся Янчука, необходимо как минимум 300 млн грн, что дало бы возможность снимать 10-15 фильмов в год. "Если размахнуться на масштабный проект, который мы тоже разработали, то киностудии нужно около $150 млн. Скромный вариант – это ремонт и закупка техники. Более дорогой проект включает еще и развитие территории – строительство мультиплекса с кинотеатром и развлекательной зоной, специальные улицы – мини-города, где можно было бы проводить съемки, а здания отдать под нужды студии: гримерки, номера для артистов. Здесь даже можно открыть детскую школу с профильным уклоном, туда же можно было бы перенести часть корпусов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого", – уточнил он.
Вместе с тем Киностудия Довженко не является убыточным предприятием, однако, по словам директора, зарабатывает мало, а все заработанное тратит на ремонт и свою работу, в том числе на оплату коммунальных услуг (зимой это до 2 млн грн в месяц). В 2016 году ее чистый доход составил 22,4 млн грн. В киностудии, кстати, очень дорогие коммунальные услуги.
Выживает киностудии за счет предоставления услуг. "Предоставляем помещения для съемок – у нас пять павильонов, в которых снимают фильмы, концерты, рекламные ролики и т.п. Цены у нас рыночные, снять павильон в среднем можно за 6-8 тыс. грн в день. Также мы изготавливаем реквизит, даем в аренду костюмы. А это не так мало, как кажется: аренда костюмов за этот год нам уже принесла около 5 млн грн", – рассказал Янчук.
Напомним, в июле Минэкономразвития опубликовало список госпредприятий, которые подлежат приватизации в течение следующих трех лет. В него попали и Киностудия им. А. Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов и «Укранимафильм». Позже министр культуры Евген Нищук уточнил, что попадание киностудий в этот список не означает, что они бубу приватизированы, это лишь рекомендации. А Минкультуры не планирует в ближайшее время вносить предложения по их приватизации и займется поиском инвесторов.