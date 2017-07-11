Директор Киностудии Довженко рассказал, почему она так мало снимает

"Здания не ремонтируют, серьезное оборудование последний раз здесь закупали десять лет назад. Но нам еще многое нужно – киностудия уже давно не предприятие с замкнутым циклом производства, часть услуг мы заказываем на стороне, например, звук в системе dolbi мы сводим на других студиях, арендуем цифровые камеры – у нас только одна.В 2015 году мы просили 9 млн грн на ремонт, но нам дали 561 тыс. грн – хватило на частичный ремонт крыш, другие проблемы остались", – добавил директор киностудии.

Для того чтобы модернизировать киностудию, по оценке Олеся Янчука, необходимо как минимум 300 млн грн, что дало бы возможность снимать 10-15 фильмов в год. "Если размахнуться на масштабный проект, который мы тоже разработали, то киностудии нужно около $150 млн. Скромный вариант – это ремонт и закупка техники. Более дорогой проект включает еще и развитие территории – строительство мультиплекса с кинотеатром и развлекательной зоной, специальные улицы – мини-города, где можно было бы проводить съемки, а здания отдать под нужды студии: гримерки, номера для артистов. Здесь даже можно открыть детскую школу с профильным уклоном, туда же можно было бы перенести часть корпусов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого", – уточнил он.

Вместе с тем Киностудия Довженко не является убыточным предприятием, однако, по словам директора, зарабатывает мало, а все заработанное тратит на ремонт и свою работу, в том числе на оплату коммунальных услуг (зимой это до 2 млн грн в месяц). В 2016 году ее чистый доход составил 22,4 млн грн. В киностудии, кстати, очень дорогие коммунальные услуги.