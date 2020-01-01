«Дикое поле»: трагикомический степной вестерн дышит огнем

Кстати, о вопросах без ответа: несмотря на то, что для Лодыгина это первый полнометражный фильм, режиссер продемонстрировал отличное умение в нужный момент прервать повествование. Ведь не обязательно герою уносить свою подругу в камыши при луне, чтобы мы поняли, что именно она – его единственная. И не обязательно впиваться камерой в шокирующее убийство одного из главных героев, если лица его товарищей способны передать весь ужас и бессмысленность происходящего. И что музыка не обязательно должна быть буквальным комментарием к происходящему в кадре (любители вставлять в фильмы целые треки украинских рок-поэтов должны удивиться).

Наконец, он продемонстрировал, что проза Жадана – отличный материал для авантюрных трагикомедий. Если другие режиссеры поймут намек, то можно ожидать, что наше маргинальное прошлое и настоящее («Ворошиловград», напомним, посвящен истории украинского рейдерства) будут увековечены не только в какой-нибудь «Братве-8» или депрессивном фестивальном кино, но и в фильмах вроде лодыгинского – диких, но симпатичных.