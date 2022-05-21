ТЕЛЕКРИТИКА

Дэвид Линч уйдет из кино после выхода нового сезона «Твин Пикса»

Культура

Американский кинорежиссер Дэвид Линч перестанет снимать кино после выхода на телеэкраны нового сезона культового сериала «Твин Пикс». Об этом он рассказал в интервью сиднейской газете-таблоиду The Sydney Morning Herald.

"Многое изменилось: столько замечательных фильмов провалились в прокате. А то, что собирает кассу, - не то, чем я хотел бы заниматься", - сказал режиссер. По словам Линча, его последним проектом на большом экране так и останется фильм «Внутренняя империя» (2006).

Напомним, первые два сезона «Твин Пикса» выходили на канале ABC с апреля 1990 по июнь 1991 года. Осенью 2014 года Дэвид Линч обрадовал поклонников известием о съемках продолжения сериала.

Премьера первых двух серий состоится в рамках Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая, а премьера на ТВ - 21-22 мая.

Фото: Vimeo.com

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